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Украина успешно побеждает Черноморский флот РФ, — СМИ

16 февраля 2024 14:45
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Украина успешно побеждает Черноморский флот РФ, — СМИ
Уничтоженный крейсер "Москва". Фото: Mike Right/ Twitter
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Несмотря на более устоявшуюся ситуацию на фронте, Украина показывает большие успехи на Черном море. Страна без флота уничтожила большую часть боеспособных кораблей РФ, которые враг держал на территории временно оккупированного Крыма.

Об этом пишет издание The Economist.

Что происходит на Черном море

Издание отмечает, что сейчас Россия не испытывает преимущества в Черном море из-за дефицита десантных кораблей, выполнявших логистическую функцию. В то же время Украина чувствует себя увереннее и демонстрирует "блестящие результаты".

"Если бы украинские военные смогли временно вывести из строя незаконно построенный Крымский мост, ВДК проекта 775 могли бы иметь решающее значение для обеспечения российских войск на фронте", — говорится в информации издания.

Россия теряет важные ВДК

Страна-агрессор потеряла по меньшей мере четыре больших десантных корабля в Черном море. Единственный шанс восстановить положение — опрокинуть часть из Северного или Балтийского флотов, однако Турция не пропустит их пролив Босфор по правилам Конвенции Монтре.

Напомним, российский военно-морской флот ежедневно выходит на дежурство в Черное море, однако пытается держаться подальше от украинских берегов. Таким образом, враг пытается обезопасить от удара остатки своих кораблей.

Также мы писали, что бойцы армии-агрессора подтверждают уничтожение их десантного корабля "Цезаря Куникова". Известно, что почти весь экипаж пошел ко дну вместе с судном.

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