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Оперативна ситуація в Чорному морі — скільки ворожих кораблів на чергуванні

18 лютого 2024 10:45
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Лілія Швець
редактор
Оперативна ситуація в Чорному морі — скільки ворожих кораблів на чергуванні
Російський підводний ракетоносій. Фото: росЗМІ
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Станом на ранок неділі, 18 лютого, Росія продовжує тримати на чергуванні у Чорному морі бойові кораблі. Наразі на рейді спостерігається ворожий ракетоносій споряджений чотирма "Калібрами", що може свідчити про високу загрозу обстрілів.

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

Скільки кораблів загрожують 

  • у Чорному морі перебувають два кораблі, серед яких 1 ракетоносії з 4 "Калібрами" на борту;
  • в Азовському морі — 1 ворожий корабель;
  • у Середземному морі — 2 кораблі, з яких ракетоносій з 8 "Калібрами".

Зазначимо, що за добу, в інтересах РФ, прохід Керченською протокою судна не здійснювали.

Нагадаємо, попри більш сталу ситуацію на фронті, Україна показує великі успіхи на Чорному морі. Країна без флоту знищила більшу частину боєздатних кораблів РФ, які ворог тримав на території тимчасово окупованого Криму. 

Також ми писали, дрони Головного управління розвідки Міноборони України у середу, 14 лютого, атакували російський великий десантний корабель "Цезар Куніков". Велика частина екіпажу судна, ймовірно, загинула. Експерти зазначають, що росіяни значно відчують втрату цього корабля, адже він відігравав значну логістичну роль. Наразі у ворога немає потужностей, які могли б замінити це судно. 

Додамо, учасники партизанського руху "АТЕШ" здійснили чергову диверсію в Росії. Вони підпалили релейну шафу на одній із залізничних станцій у Волгоградській області.

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