Оперативная ситуация в Черном море — сколько вражеских кораблей на дежурстве

Российский подводный ракетоноситель. Фото: РосСМИ

По состоянию на утро воскресенья, 18 февраля, Россия продолжает держать на дежурстве в Черном море боевые корабли. В настоящее время на рейде наблюдается вражеский ракетоноситель, снаряженный четырьмя "Калибрами", что может свидетельствовать о высокой угрозе обстрелов.

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

Сколько кораблей угрожают

в Черном море находятся два корабля, среди которых 1 ракетоноситель с 4 "Калибрами" на борту;

в Азовском море — 1 вражеский корабль;

в Средиземном море — 2 корабля, из которых ракетоноситель с 8 "Калибрами".

Отметим, что за сутки, в интересах РФ, проход по Керченскому проливу судна не осуществляли.

Напомним, несмотря на более устоявшуюся ситуацию на фронте, Украина показывает большие успехи на Черном море. Страна без флота уничтожила большую часть боеспособных кораблей РФ, которые враг держал на территории временно оккупированного Крыма.

Также мы писали, дроны Главного управления разведки Минобороны Украины в среду, 14 февраля, атаковали российский крупный десантный корабль "Цезарь Куников". Большая часть экипажа судна, вероятно, погибла. Эксперты отмечают, что россияне значительно ощутят потерю этого корабля, ведь он играл значительную логистическую роль. Пока у врага нет мощностей, которые могли бы заменить это судно.

Добавим, участники партизанского движения "АТЕШ" совершили очередную диверсию в России. Они подожгли релейный шкаф на одной из железнодорожных станций в Волгоградской области.