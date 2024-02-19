Оккупанты завели ракетоносители в пункты базирования — какая ситуация в Черном море

Пуск ракеты российским кораблем. Фото: росСМИ

Сегодня, 19 февраля, в акватории Черного и Азовского морей ракетоносители отсутствуют.

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных Сил Украины.

Сколько кораблей угрожают

в Черном и Азовском морях — по одному вражескому кораблю;

в Средиземном море — 2 корабля, из которых ракетоноситель с 8 "Калибрами".

Движение по морю продолжается

В интересах РФ проход по Керченскому проливу за сутки совершили:

Черным морем — 15 кораблей, из которых 3 корабля продолжили движение в пролив Босфор;

Азовским морем — 13 кораблей, из которых 1 двигался из Босфора.

Напомним, несмотря на более устоявшуюся ситуацию на фронте, Украина показывает большие успехи на Черном море. В настоящее время страна без флота уничтожила большую часть боеспособных кораблей РФ, которые враг держал на территории временно оккупированного Крыма.

Также мы писали, что дроны Главного управления разведки Минобороны Украины в среду, 14 февраля, атаковали российский крупный десантный корабль "Цезарь Куников". Большая часть экипажа судна, вероятно, погибла.

Добавим, российский военно-морской флот ежедневно выходит на дежурство в Черное море, однако пытается держаться подальше от украинских берегов. Таким образом, враг пытается обезопасить от удара остатки своих кораблей.