Оккупанты завели ракетоносители в пункты базирования — какая ситуация в Черном море
Сегодня, 19 февраля, в акватории Черного и Азовского морей ракетоносители отсутствуют.
Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных Сил Украины.
Сколько кораблей угрожают
- в Черном и Азовском морях — по одному вражескому кораблю;
- в Средиземном море — 2 корабля, из которых ракетоноситель с 8 "Калибрами".
Движение по морю продолжается
В интересах РФ проход по Керченскому проливу за сутки совершили:
- Черным морем — 15 кораблей, из которых 3 корабля продолжили движение в пролив Босфор;
- Азовским морем — 13 кораблей, из которых 1 двигался из Босфора.
Напомним, несмотря на более устоявшуюся ситуацию на фронте, Украина показывает большие успехи на Черном море. В настоящее время страна без флота уничтожила большую часть боеспособных кораблей РФ, которые враг держал на территории временно оккупированного Крыма.
Также мы писали, что дроны Главного управления разведки Минобороны Украины в среду, 14 февраля, атаковали российский крупный десантный корабль "Цезарь Куников". Большая часть экипажа судна, вероятно, погибла.
Добавим, российский военно-морской флот ежедневно выходит на дежурство в Черное море, однако пытается держаться подальше от украинских берегов. Таким образом, враг пытается обезопасить от удара остатки своих кораблей.
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