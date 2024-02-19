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Одесские морпехи показали, как уничтожают вражеские ударные БпЛА

19 февраля 2024 14:50
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Одесские морпехи показали, как уничтожают вражеские ударные БпЛА
Поражение вражеского БПЛА. Фото: скриншот с видео
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Одесские бойцы продолжают уничтожать технику врага, атакующую мирные украинские города. Морпехи показали, как поразили российский БПЛА во время очередной дроновой атаки на юг

Об этом сообщает 35-я отдельная бригада морской пехоты имени контрадмирала Михаила Остроградского.

"Морпехи вовремя получили координаты направления движения ударного беспилотника, оперативно выехали на позицию и удачно его "умножили на ноль", тем самым не дав возможности "шахеду" натворить беды ", — говорится в сообщении.

Николаевские морпехи уничтожают врага

Также оккупантам не дают покоя и бойцы 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала Михаила Билинского. С помощью FPV-дронов воины уничтожили вражескую технику с живой силой и месторасположением.

Напомним, российские оккупанты в ночь на 10 февраля трижды ударили беспилотниками по Одесской области. Во время одной из атак произошло попадание обломков в здание, что привело к возгоранию. В результате этого пожара почти 16 тонн диоксида углерода попали в атмосферный воздух.

Также мы писали, что ко дню второй годовщины полномасштабного вторжения РФ может готовить массовый обстрел Украины. Но это возможно на несколько дней позже, анализируя тактику врага.

Добавим, что сегодня, 19 февраля, в акватории Черного и Азовского морей ракетоносители отсутствуют. Угрозы ракетной атаки пока нет.

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