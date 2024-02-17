Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Дронова атака по Одещині — у повітря потрапило майже 16 тонн вуглецю arrow

Дронова атака по Одещині — у повітря потрапило майже 16 тонн вуглецю

17 лютого 2024 17:45
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Дронова атака по Одещині — у повітря потрапило майже 16 тонн вуглецю
Наслідки влучання в Ізмаїлі 10 лютого. Фото: скриншот
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Російські окупанти у ніч проти 10 лютого тричі вдарили безпілотниками по Одеській області. Під час однієї з атак сталося влучання уламків у будівлю, що призвело до займання. Унаслідок цієї пожежі майже 16 тонн діоксиду вуглецю потрапили в атмосферне повітря. 

Про це повідомили у Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу.

Пожежа під час дронової атаки

У відомстві зазначили, що уламки одного зі збитих дронів пошкодили технічну споруду припортової інфраструктури, через що зайнявся дах складського приміщення. Загальна площа пожежі становила 200 квадратних метрів.

"Державними інспекторами здійснений розрахунок шкоди, завданої атмосферному повітрю, вона становить 48,2 тисячі гривень", — додали інспектори.

Наразі державні інспектори передали інформацію про наслідки від атаки до оперативного штабу для формування єдиного реєстру збитків.

Атака на Одещину: що відомо

Першу хвилю дронів росіяни спрямували саме по Одесі. Всі 9 "шахедів" були знищені. В місті пошкоджено технічну споруду припортової інфраструктури, поранення отримав працівник підприємства.

Другу і третю хвилі атаки ворог спрямовував на припортову інфраструктуру Подунав'я. Там, за інформацією Сил оборони півдня України, вдалося знищити 12 дронів. Крім цього, на території Ізмаїльського району внаслідок падіння уламків збитого дрона спалахнула пожежа приватного будинку та гаража. 

Відомо, що в ту ніч всі БпЛА були успішно знищені протиповітряною обороною, але внаслідок падіння уламків постраждало четверо людей. 

Нагадаємо, в Ізмаїлі, що на Одещині, відремонтують навчальний заклад за понад мільйон гривень. Школа була пошкоджена внаслідок російської атаки на область вночі 10 лютого.

Одеса
Одеська область
Одеська ОДА
Новини Одеси
дрони
атака

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:18 ТЦК винайшли новий "хитрий" спосіб вручити повістку — юрист прокоментував ситуацію

13 лютого 2024

20:00 Адвокат назвав ще одну підставу для зняття з військового обліку

7 лютого 2024

19:34 Під корою Землі виявлено підземний водний світ та інше життя

4 лютого 2024

11:21 Приходько висміяла Нацвідбір Євробачення та назвала свого фаворита

5 лютого 2024
Новина з фото

05:31У Києві пролунали два вибухи, — соцмережі

7 лютого 2024
Новина з відео

03:14 Ці дерева не можна садити на ділянці — небезпека для здоров'я та будинку

Новина з відео

21:24 Які цивільні спеціальності зараз найбільше потрібні армії — у ЗСУ дали відповідь

8 лютого 2024

13:31Ігнат відповів, коли Україна зможе отримати винищувачі F-16

14 лютого 2024
Новина з фото

23:29 Садовий відповів на слова віцеспікера Польщі про "бандерівську мову"

4 лютого 2024

06:40 Ціни на кольоровий метал в Україні — скільки коштує здати 1 кг міді на початку лютого

Актуальне по темі