Дронова атака по Одещині — у повітря потрапило майже 16 тонн вуглецю

Наслідки влучання в Ізмаїлі 10 лютого. Фото: скриншот

Російські окупанти у ніч проти 10 лютого тричі вдарили безпілотниками по Одеській області. Під час однієї з атак сталося влучання уламків у будівлю, що призвело до займання. Унаслідок цієї пожежі майже 16 тонн діоксиду вуглецю потрапили в атмосферне повітря.

Про це повідомили у Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу.

Пожежа під час дронової атаки

У відомстві зазначили, що уламки одного зі збитих дронів пошкодили технічну споруду припортової інфраструктури, через що зайнявся дах складського приміщення. Загальна площа пожежі становила 200 квадратних метрів.

"Державними інспекторами здійснений розрахунок шкоди, завданої атмосферному повітрю, вона становить 48,2 тисячі гривень", — додали інспектори.

Наразі державні інспектори передали інформацію про наслідки від атаки до оперативного штабу для формування єдиного реєстру збитків.

Атака на Одещину: що відомо

Першу хвилю дронів росіяни спрямували саме по Одесі. Всі 9 "шахедів" були знищені. В місті пошкоджено технічну споруду припортової інфраструктури, поранення отримав працівник підприємства.

Другу і третю хвилі атаки ворог спрямовував на припортову інфраструктуру Подунав'я. Там, за інформацією Сил оборони півдня України, вдалося знищити 12 дронів. Крім цього, на території Ізмаїльського району внаслідок падіння уламків збитого дрона спалахнула пожежа приватного будинку та гаража.

Відомо, що в ту ніч всі БпЛА були успішно знищені протиповітряною обороною, але внаслідок падіння уламків постраждало четверо людей.

Нагадаємо, в Ізмаїлі, що на Одещині, відремонтують навчальний заклад за понад мільйон гривень. Школа була пошкоджена внаслідок російської атаки на область вночі 10 лютого.