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Дроновая атака по Одесчине — в воздух попало почти 16 тонн углерода

17 февраля 2024 17:45
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Дроновая атака по Одесчине — в воздух попало почти 16 тонн углерода
Последствия попадания в Измаиле 10 февраля. Фото: скриншот
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Российские оккупанты в ночь на 10 февраля трижды ударили беспилотниками по Одесской области. Во время одной из атак произошло попадание обломков в здание, что привело к возгоранию. В результате этого пожара почти 16 тонн диоксида углерода попали в атмосферный воздух.

Об этом сообщили в Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа.

Пожар во время дроновой атаки

В ведомстве отметили, что обломки одного из сбитых дронов повредили техническое сооружение припортовой инфраструктуры, из-за чего загорелась крыша складского помещения. Общая площадь пожара составила 200 квадратных метров.

"Государственными инспекторами произведен расчет ущерба, причиненного атмосферному воздуху, он составляет 48,2 тысячи гривен", — добавили инспекторы.

Государственные инспекторы передали информацию о последствиях от атаки в оперативный штаб для формирования единого реестра убытков.

Атака на Одесчину: что известно

Первую волну дронов россияне направили именно по Одессе. Все 9 "шахедов" были уничтожены. В городе повреждено техническое сооружение припортовой инфраструктуры, ранение получил работник предприятия.

Вторую и третью волны атаки враг направлял на припортовую инфраструктуру Подунавья. Там, по информации Сил обороны юга Украины, удалось уничтожить 12 дронов. Кроме того, на территории Измаильского района в результате падения обломков сбитого дрона вспыхнул пожар частного дома и гаража.

Известно, что в ту ночь все БпЛА были успешно уничтожены противовоздушной обороной, но в результате падения обломков пострадали четыре человека.

Напомним, в Измаиле Одесской области отремонтируют учебное заведение более чем за миллион гривен. Школа была повреждена в результате российской атаки на область ночью 10 февраля.

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