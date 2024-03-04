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Одеські морпіхи показали, як знищують окупантів

4 березня 2024 18:35
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Одеські морпіхи показали, як знищують окупантів
Бійці ЗСУ знищують окупантів. Фото: скриншот
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Одеські морпіхи уразили особовий склад та бойову техніку противника за допомогою дрону. Влучні постріли здійснили бійці 37 окремої бригади морської піхоти.

Про це повідомляє 37 окрема бригада морської піхоти.
Одеські морпіхи показали, як знищують окупантів - фото 1

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"Один з підрозділів ударних безпілотних авіаційних комплексів 37 окремої бригади морської піхоти продовжує підігрівати наших непроханих гостей вибуховими подарунками", — зазначено у повідомленні.

Морпіхи нищать ворога

Нагадаємо, що Одеські бійці продовжують знищувати техніку ворога, яка атакує мирні українські міста. Морпіхи показали, як уразили російський БпЛА під час чергової дронової атаки на південь.

Також ми писали, що бійці 36 окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського. За допомогою FPV-дронів воїни знищили ворожу техніку з живою силою та місце розташування.

Додамо, що власник одеського ресторану Shalom оголосив акцію, за якою міняє донат на депозит у ресторані. Таким чином, бізнесмен збирає на FVP-дрони для ЗСУ.

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