Одесские морпехи показали, как уничтожают оккупантов

Бойцы ВСУ уничтожают оккупантов. Фото: скриншот

Одесские морпехи поразили личный состав и боевую технику противника с помощью дрона. Меткие выстрелы произвели бойцы 37 отдельной бригады морской пехоты.

Об этом сообщает 37 отдельная бригада морской пехоты.

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"Одно из подразделений ударных беспилотных авиационных комплексов 37 отдельной бригады морской пехоты продолжает подогревать наших незваных гостей взрывными подарками" , — говорится в сообщении.

Морпехи уничтожают врага

Напомним, что Одесские бойцы продолжают уничтожать технику врага, атакующую мирные украинские города. Морпехи показали, как поразили российский БпЛА во время очередной атаки дрона на юг.

Также мы писали, что бойцы 36 отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала Михаила Билинского. С помощью FPV-дронов воины уничтожили вражескую технику с живой силой и месторасположением.

Добавим, что владелец одесского ресторана Shalom объявил акцию по которой меняет донат на депозит в ресторане. Таким образом, бизнесмен собирает на FVP-дроны для ВСУ.