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Задонать та їж безкоштовно — Одеський ресторатор оголосив акцію

27 лютого 2024 19:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Задонать та їж безкоштовно — Одеський ресторатор оголосив акцію
Одеський ресторатор Алекс Купер. Фото: Алекс Купер
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Власник одеського ресторану Shalom оголосив акцію, за якою міняє донат на депозит у ресторані. Таким чином бізнесмен збирає на FVP-дрони для ЗСУ.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив власник ресторану Shalom в Одесі та Selyam в Києві Алекс Купер.

Умови акції

Власник закладів зазначив, що еквівалент донату буде дорівнювати еквіваленту депозиту в його ресторанах в Одесі та Києві.

"1 ваша гривня донату = 1 гривня депозиту в Селямах і Шаломах. Без складних умов. Скинули 1000 гривень —  прийшли показали переказ — поїли на 1000 гривень", — зазначив Алекс Купер.

Яка мета акції

Ресторатор створив банку на 1 мільйон гривень. Метою йього збору є придбання 50 FVP-дронів на потреби 47-ї бригади, яка знаходиться на Авдіївському напрямку. 

Нагадаємо, що українці за рекордний час зібрали майже 300 млн грн на 35 морських дронів СБУ. Збір 297,5 мільйонів гривень на дрони Sea Baby успішно закінчився.

Також ми писали, що в Україні збільшується благодійна діяльність серед громадян. За два роки повномасштабної війни, українці стали більше донатити на потреби Збройних Сил України.

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