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Задонать и ешь бесплатно — Одесский ресторатор объявил акцию

27 февраля 2024 19:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Задонать и ешь бесплатно — Одесский ресторатор объявил акцию
Одесский ресторатор Алекс Купер. Фото: Алекс Купер
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Владелец одесского ресторана Shalom объявил акцию по которой меняет донат на депозит в ресторане. Таким образом, бизнесмен собирает на FVP-дроны для ВСУ.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил владелец ресторана Shalom в Одессе и Selyam в Киеве Алекс Купер.

Условия акции

Владелец заведений отметил, что эквивалент доната будет равен эквиваленту депозита в его ресторанах в Одессе и Киеве.

"1 ваша гривна доната = 1 гривна депозита в Селямах и Шаломах. Без сложных условий. Сбросили 1000 гривен — пришли показали перевод — поели на 1000 гривен" , — отметил Алекс Купер.

Какова цель акции

Ресторатор создал банку на 1 миллион гривен. Целью его сбора является приобретение 50 FVP-дронов на нужды 47-й бригады, которая находится на Авдеевском направлении.

Напомним, что украинцы за рекордное время собрали почти 300 млн грн на 35 морских дронов СБУ. Сбор 297,5 миллиона гривен на дроны Sea Baby успешно закончился.

Также мы писали, что в Украине растет благотворительная деятельность среди граждан. За два года полномасштабной войны украинцы стали больше донатить на нужды Вооруженных Сил Украины.

Одесса
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