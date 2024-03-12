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Одесские пограничники показали, как уничтожили очередной "шахед" в небе над Николаевщиной

12 марта 2024 17:45
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Одесские пограничники показали, как уничтожили очередной "шахед" в небе над Николаевщиной
Работа пограничников. Фото: скриншот
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Прошлой ночью российская федерация снова атаковала юг страны дронами типа Shahed-131/136. Пограничники Одесского отряда показали, как сбили один из вражеских дронов.

Об этом сообщает прессслужба Южного регионального управления Госпогранслужбы Украины.

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Сбитие вражеского дрона

По данным Сил обороны Юга, в течение 2,5 часа подразделения ПВО отражали атаку, 8 целей было уничтожено, из которых 4 — на юге Украины.

"В сложных условиях ночной видимости мобильной огневой группе пограничников Одесского отряда удалось "минуснуть" вражеский БпЛА в небе, заходивший на удар с моря. Одной убийственной "балалайкой" меньше. Уничтожаем врага, идем к Победе!" — отмечено в сообщении.

Также Командующий Воздушными силами ВСУ в своем телеграмм-канале опубликовал видео меткой работы воздушного командования "Юг". Бойцы успешно отработали по вражеским БпЛА во время российской атаки в ночь на 12 марта.

"Спасибо воинам воздушного командования "Юг" за результат", — отметил Николай Олещук.

Атака на Одесчину

Напомним, что ночью 12 марта под атакой России оказались южные регионы. Враг запустил беспилотники и ракету в направлении Одесчины. Силы и средства ПВО уничтожили воздушные цели над морем.

Уничтожение вражеской техники

Также мы писали, что ВМС ВСУ продолжают уничтожать врага на земле, море и в воздухе. Украинские воины показали, как поразили очередной российский дрон во время атаки на Одесчину в ночь на 11 марта.

Добавим, бойцы 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала Михаила Билинского продолжают уничтожать технику врага, которая атакует мирные украинские города. Николаевские морпехи показали, как поразили российский танк.

Одесса
российские войска
ВСУ
пограничники
Одесская область
Николаевская область
ПВО
дрон Шахид-136
ракетный удар
Воздушные Силы ВСУ

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