Одесские пограничники показали, как уничтожили очередной "шахед" в небе над Николаевщиной

Работа пограничников. Фото: скриншот

Прошлой ночью российская федерация снова атаковала юг страны дронами типа Shahed-131/136. Пограничники Одесского отряда показали, как сбили один из вражеских дронов.

Об этом сообщает прессслужба Южного регионального управления Госпогранслужбы Украины.

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Сбитие вражеского дрона

По данным Сил обороны Юга, в течение 2,5 часа подразделения ПВО отражали атаку, 8 целей было уничтожено, из которых 4 — на юге Украины.

"В сложных условиях ночной видимости мобильной огневой группе пограничников Одесского отряда удалось "минуснуть" вражеский БпЛА в небе, заходивший на удар с моря. Одной убийственной "балалайкой" меньше. Уничтожаем врага, идем к Победе!" — отмечено в сообщении.

Также Командующий Воздушными силами ВСУ в своем телеграмм-канале опубликовал видео меткой работы воздушного командования "Юг". Бойцы успешно отработали по вражеским БпЛА во время российской атаки в ночь на 12 марта.

"Спасибо воинам воздушного командования "Юг" за результат", — отметил Николай Олещук.

Атака на Одесчину

Напомним, что ночью 12 марта под атакой России оказались южные регионы. Враг запустил беспилотники и ракету в направлении Одесчины. Силы и средства ПВО уничтожили воздушные цели над морем.

Уничтожение вражеской техники

Также мы писали, что ВМС ВСУ продолжают уничтожать врага на земле, море и в воздухе. Украинские воины показали, как поразили очередной российский дрон во время атаки на Одесчину в ночь на 11 марта.

Добавим, бойцы 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала Михаила Билинского продолжают уничтожать технику врага, которая атакует мирные украинские города. Николаевские морпехи показали, как поразили российский танк.