Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Знищення російського дрона над Одещиною — Військово-Морські Сили показали кадри влучної роботи arrow

Знищення російського дрона над Одещиною — Військово-Морські Сили показали кадри влучної роботи

11 березня 2024 14:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Знищення російського дрона над Одещиною — Військово-Морські Сили показали кадри влучної роботи
Збитий ворожий дрон. Фото: скриншот
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

ВМС ЗСУ продовжують знищувати ворога на землі, в морі і  в повітрі. Українські воїни показали, як уразили черговий російський дрон під час атаки на Одещину вночі проти 11 березня.

Про це повідомили у пресслужбі Військово-Морських Сил ЗС України.

Читайте також:

"В ніч з 10 на 11 березня над Одещиною під час повітряної атаки окупантів силами та засобами підрозділів Військово-Морських Сил ЗС України було збито ворожий дрон-камікадзе "SHAHED-136"", — зазначено у повідомленні.

Атака на Одесу 

Ми повідомляли, що вночі проти 11 березня ворожі безпілотники спробували прорвати протиповітряну оборону Одещини — 10 ударних безпілотників вдалося збити. Не обійшлося без влучань — уражено інфраструктурний об’єкт, пошкоджено адміністративні будівлі. Оперативно ліквідовано виниклу пожежу, але ударною хвилею вибито склиння приватних будинків, завдано руйнувань господарських споруд. За попередніми даними, на щастя, люди не постраждали. 

Знищення техніки окупантів

Нагадаємо, що бійці 36 окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського продовжують знищувати техніку ворога, яка атакує мирні українські міста. Миколаївські морпіхи показали, як уразили російський танк.

Також ми писали, що одеські морпіхи уразили особовий склад та бойову техніку противника за допомогою дрону. Влучні постріли здійснили бійці 37 окремої бригади морської піхоти.

Додамо, одеські морпіхи показали, як уразили російський БпЛА під час чергової дронової атаки на південь. Бійці 35 окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського успішно атакували російську техніку.

Одеса
російські війська
ЗСУ
ВМС
Одеська область
Новини Одеси
ППО
дрон Шахід-136
дрони
атака

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:27 Українських пенсіонерів зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

27 лютого 2024

20:00 В ТЦК придумали спосіб мобілізувати чоловіків, які мають право на відстрочку

9 березня 2024

13:48 Народний синоптик Діденко розповіла, коли до України повернеться зима

1 березня 2024

12:23 Військові на Донеччині привласнили та розпродали три тонни продуктів, призначених для ЗСУ

5 березня 2024
Новина з фото

16:57 Українці публічно "рознесли" виступ акторів "Кварталу 95"

4 березня 2024

00:36 Що робити, якщо в ТЦК вимагають підписати документи про ознайомлення — відповідь юриста

6 березня 2024

06:10 Індексація пенсій в регіонах — де і кому тепер платять на 800 грн більше

7 березня 2024

07:13 Олексій Суханов зізнався, скільки грошей від нього вимагали за українське громадянство

9 березня 2024

00:52 Виключення з військового обліку — кого можуть зняти та чи є право поновитися

29 лютого 2024

13:24 Скільки чоловіків готові мобілізуватися — результати опитування