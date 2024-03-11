Знищення російського дрона над Одещиною — Військово-Морські Сили показали кадри влучної роботи

Збитий ворожий дрон. Фото: скриншот

ВМС ЗСУ продовжують знищувати ворога на землі, в морі і в повітрі. Українські воїни показали, як уразили черговий російський дрон під час атаки на Одещину вночі проти 11 березня.

Про це повідомили у пресслужбі Військово-Морських Сил ЗС України.

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"В ніч з 10 на 11 березня над Одещиною під час повітряної атаки окупантів силами та засобами підрозділів Військово-Морських Сил ЗС України було збито ворожий дрон-камікадзе "SHAHED-136"", — зазначено у повідомленні.

Атака на Одесу

Ми повідомляли, що вночі проти 11 березня ворожі безпілотники спробували прорвати протиповітряну оборону Одещини — 10 ударних безпілотників вдалося збити. Не обійшлося без влучань — уражено інфраструктурний об’єкт, пошкоджено адміністративні будівлі. Оперативно ліквідовано виниклу пожежу, але ударною хвилею вибито склиння приватних будинків, завдано руйнувань господарських споруд. За попередніми даними, на щастя, люди не постраждали.

Знищення техніки окупантів

Нагадаємо, що бійці 36 окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського продовжують знищувати техніку ворога, яка атакує мирні українські міста. Миколаївські морпіхи показали, як уразили російський танк.

Також ми писали, що одеські морпіхи уразили особовий склад та бойову техніку противника за допомогою дрону. Влучні постріли здійснили бійці 37 окремої бригади морської піхоти.

Додамо, одеські морпіхи показали, як уразили російський БпЛА під час чергової дронової атаки на південь. Бійці 35 окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського успішно атакували російську техніку.