Уничтожение русского дрона над Одесчиной — Военно-Морские силы показали кадры точной работы

Сбитый вражеский дрон. Фото: скриншот

ВМС ВСУ продолжают уничтожать врага на земле, море и в воздухе. Украинские воины показали, как поразили очередной российский дрон во время атаки на Одесскую область в ночь на 11 марта.

Об этом сообщили в пресс-службе Военно-Морских сил ВС Украины.

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"В ночь с 10 на 11 марта над Одесчиной во время воздушной атаки оккупантов силами и средствами подразделений Военно-Морских Сил ВС Украины был сбит вражеский дрон-камикадзе SHAHED-136" , — говорится в сообщении.

Атака на Одессу

Мы сообщали, что в ночь на 11 марта вражеские беспилотники попытались прорвать противовоздушную оборону Одесчины — 10 ударных беспилотников удалось сбить. Не обошлось без попаданий — поражен инфраструктурный объект, повреждены административные здания. Оперативно ликвидирован возникший пожар, но ударной волной выбито остекление частных домов, нанесены разрушения хозяйственных построек. По предварительным данным, к счастью, люди не пострадали.

Уничтожение техники оккупантов

Напомним, что бойцы 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала Михаила Билинского продолжают уничтожать технику врага, которая атакует мирные украинские города. Николаевские морпехи показали, как поразили российский танк.

Также мы писали, что одесские морпехи поразили личный состав и боевую технику противника с помощью дрона. Точные выстрелы произвели бойцы 37 отдельной бригады морской пехоты.

Добавим, одесские морпехи показали, как поразили российский БПЛА во время очередной атаки дрона на юг. Бойцы 35 отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала Михаила Остроградского успешно атаковали российскую технику.