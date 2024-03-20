В Одесской области уничтожили вражеские дроны-разведчики

БПЛА "Supercam". Фото: defence-ua

Враг выпустил БпЛА в направлении Одесчины, однако на подлете к границам региона украинские воины обезвредили дроны. Ими оказались разведывательные беспилотники "Supercam".

Об этом сообщает пресс-служба Сил оборон юга Украины.

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Уничтожение БпЛА

Воины зенитной ракетной Одесской бригады уничтожили 2 российских разведывательных БПЛА "Supercam". Этот аппарат предназначен для выполнения панорамной и плановой аэрофотосъемки и видеосъемки. "Supercam" считается флагманом среди беспилотных систем российских окупантов.

Обезвреживание вражеской техники

Напомним, что в ночь на воскресенье, 17 октября, российские кафиры атаковали южные регионы Украины ударными беспилотниками типа Shahed, выпустив 14 БпЛА. Противовоздушная оборона уничтожила 13 дронов над Одесщиной.

Также мы писали, что в течение 2,5 часов подразделения ПВО отражали очередную вражескую атаку, 8 целей было уничтожено, из которых 4 — на юге Украины. Пограничники Одесского отряда показали, как сбили один из вражеских дронов.

Обстрелы Одесщины

Также мы сообщали, что Россия продолжает обстреливать южные регионы Украины, в том числе Одесчину. Сейчас оккупанты используют стратегию точечных ракетных ударов по гражданским объектам.

Добавим, что в ночь на 19 марта в Одессе раздались взрывы. Предварительно известно, что оккупанты запустили в сторону региона разведывательные дроны. БпЛА были уничтожены на подлете в город.