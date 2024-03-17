Нічна атака Одеси — Повітряні сили показали роботу по дронах

Збиття БпЛА. Фото: скриншот

У ніч проти неділі, 17 жовтня, російські окупанти атакували південні регіони України ударними безпілотниками типу "Shahed", випустивши 14 БпЛА. Протиповітряна оборона знищила 13 дронів над Одещиною.

Командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук показав бойову роботу протиповітряної оборони.

"17 березня 2024 року. Південний напрямок. І так – щоночі. Дякую захисникам неба за успішну бойову роботу! Разом – до перемоги!" — написав він під відповідним відео.

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Відомо, що ворожі цілі знищили у зонах відповідальності повітряного командування "Південь" у межах Миколаївської та Одеської областей. З 14 збитих БпЛА один був уражений на Миколаївщині, він тримав курс на Одесу, решта — безпосередньо в небі нашого регіону. Унаслідок бойової роботи сталося влучання уламків збитого БпЛА. Постраждалих немає.

Бойова робота велася понад три години. Загарбники випустили "шахеди" з тимчасово окупованого Криму у декілька хвиль. Дрони маневрували над житловими будинками, і їх було чутно фактично в кожному районі міста — і в центральному, і в спальних.

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Нагадаємо, росіяни планували посилення атак на Одещину у ці вихідні. Це пов’язано з виборами у РФ. Не отримавши ніяких перемог на фронті, вони почали терор проти цивільного населення.

Також ми повідомляли, що Росія продовжує обстрілювати південні регіони України, зокрема й Одещину. Зараз окупанти використовують стратегію точкових ракетних ударів по цивільних об’єктах.