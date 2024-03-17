Ночная атака Одессы — Воздушные силы показали работу по дронам

Сбытие БпЛА. Фото: скриншот

В ночь на воскресенье, 17 октября, российские оккупанты атаковали южные регионы Украины ударными беспилотниками типа "Shahed", выпустив 14 БпЛА. Противовоздушная оборона уничтожила 13 дронов над Одесчиной.

Командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук показал боевую работу противовоздушной обороны.

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"17 марта 2024 года. Южное направление. И так – каждую ночь. Спасибо защитникам неба за успешную боевую работу! Итого – к победе!" — написал он под соответствующим видео.

Ночная атака на Одессу

Известно, что вражеские цели уничтожили в зонах ответственности воздушного командования "Юг" в Николаевской и Одесской областях. Из 14 сбитых БПЛА один был поражен Николаевской, он держал курс на Одессу, остальные — непосредственно в небе нашего региона. В результате боевой работы произошло попадание обломков сбитого БпЛА. Пострадавших нет.

Боевая работа велась более трех часов. Захватчики выпустили "шахеды" из временно оккупированного Крыма в несколько волн. Дроны маневрировали над жилыми домами, и они были слышны фактически в каждом районе города — и в центральном, и в спальных.

Больше новостей об обстрелах Одесской области

Напомним, россияне планировали усиление атак на Одесчину в эти выходные. Это связано с выборами в РФ. Не одержав никаких побед на фронте, они начали террор против гражданского населения.

Также мы сообщали, что Россия продолжает обстреливать южные регионы Украины, в том числе Одесскую. Сейчас оккупанты используют стратегию точечных ракетных ударов по гражданским объектам.