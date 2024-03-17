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Росіяни планували посилення атак на Одещину у ці вихідні, — Гуменюк

17 березня 2024 12:45
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Росіяни планували посилення атак на Одещину у ці вихідні, — Гуменюк
Речниця ОК "Південь" Наталя Гуменюк. Фото: скриншот
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

За останні дні росіяни посилили терор південних регіонів. Зокрема у ніч на 17 березня, окупанти здійснили нову атаку на Одеську область. Протягом трьох годин на цьому напрямку було збито 13 дронів-камікадзе. Всі ці атаки були сплановані заздалегідь і пов’язані з так званими виборами Путіна. 

Про це повідомила в етері національного телемарафону начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталя Гуменюк.

"Ворог продовжує тероризувати Одещину за планом, який вони проголошували на початку того фарсу, який називають у себе "виборами". Саме 15-16-17 березня вони планували максимальний терор півдня", — сказала військова.

За інформацією Гуменюк, нічні дрони випущені з тимчасово окупованого Криму, були адресовані саме Одещині. Атака "шахедами" проводилася хвилями, з акваторії Чорного моря, і вони маневрували над містом, охоплюючи практично кожен район.

"Маневри тривали досить довго, і складними маршрутами дрони заходили, після появи з акваторії Чорного моря маневрували в північній частині області, потім поверталися і до обласного центру", — сказала вона.

Гуменюк також повідомила, що ще на підльоті до Одещини на Миколаївщині один дрон був знищений, решта — безпосередньо в небі Одеської області. Унаслідок бойової роботи сталося влучання уламків збитого БпЛА.

"На жаль, не вдалося уникнути влучань. В Одеському районі пошкоджено два агропромислових підприємства. Там будівлі законсервовані, підприємства не використовувались, людей не було, тому вдалося уникнути жертв. Пожежі, які спалахнули, були оперативно ліквідовані", — додала військова.

Нагадаємо, Росія продовжує обстрілювати південні регіони України, зокрема й Одещину. Зараз окупанти використовують стратегію точкових ракетних ударів по цивільних об’єктах. Це може свідчити про те, що ворог готується до масштабного ракетного удару. 

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