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Россияне планировали усиление атак на Одесчину в эти выходные, — Гуменюк

17 марта 2024 12:45
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Россияне планировали усиление атак на Одесчину в эти выходные, — Гуменюк
Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк. Фото: скриншот
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

В последние дни россияне усилили террор южных регионов. В частности, в ночь на 17 марта, оккупанты совершили новую атаку на Одесскую область. В течение трех часов на этом направлении было сбито 13 дронов-камикадзе. Все эти атаки были заранее спланированы и связаны с так называемыми выборами Путина.

Об этом сообщила в эфире национального телемарафона начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

"Враг продолжает терроризировать Одесчину по плану, который они провозглашали в начале того фарса, который называют у себя "выборами". Именно 15-16-17 марта они планировали максимальный террор юга", — сказала военная.

По информации Гуменюк, ночные дроны выпущены из временно оккупированного Крыма, были адресованы именно Одесской области. Атака "шахедами" производилась волнами, из акватории Черного моря, и они маневрировали над городом, охватывая практически каждый район.

"Маневры продолжались довольно долго, и по сложным маршрутам дроны заходили, после появления из акватории Черного моря маневрировали в северной части области, затем возвращались и в областной центр", — сказала она.

Гуменюк также сообщила, что еще на подлете к Одесчине в Николаевской области один дрон был уничтожен, остальные — непосредственно в небе Одесской области. В результате боевой работы произошло попадание обломков сбитого БпЛА.

"К сожалению, не удалось избежать попаданий. В Одесском районе повреждены два агропромышленных предприятия. Там здания законсервированы, предприятия не использовались, людей не было, поэтому удалось избежать жертв. Вспыхнувшие пожары были оперативно ликвидированы", — добавила военная.

Напомним, Россия продолжает обстреливать южные регионы Украины, в том числе Одесскую область. Сейчас оккупанты используют стратегию точечных ракетных ударов по гражданским объектам. Это может свидетельствовать о том, что враг готовится к масштабному ракетному удару.

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