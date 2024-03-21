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Активность вражеской разведки в противовес затишью в Черном море —Гуменюк объяснила причины

21 марта 2024 11:45
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Активность вражеской разведки в противовес затишью в Черном море —Гуменюк объяснила причины
Наталья Гуменюк. Фото: скриншот
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Враг не прекращает вести активную разведку с помощью БпЛА, сосредотачиваясь на южных регионах страны. В то же время оккупанты чувствуют наличие угрозы в акватории Черного моря, ведь до портов в Крыму теперь преодолевают расстояние почти в 5 раз больше, чем в прошлом году.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщила начальница объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.
 

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Активность вражеской разведки

Наталья Гуменюк отметила, что в ночь на 21 февраля во время атаки врага на север страны, южные регионы были задействованы в отслеживании траекторий ракет, ведь враг в дальнейшем пытается обойти системы ПВО и проводить активную разведку. Такими действиями оккупанты, по словам пресс-секретаря, пытаются компенсировать потерю самолета А-50.

"Мы наблюдаем повышенную активность беспилотной вражеской разведки. Вчера в конце светового дня в акватории Черного моря были уничтожены два Supercam врага. В целом активность беспилотной разведки достигла 147 единиц в сутки — это очень высокий показатель. Так они пытаются компенсировать отсутствие в воздухе А-50", — отметила Наталья Гуменюк.

Военная добавила, что корабли ЧМ РФ не были задействованы во время атаки на юг Украины и находились в пунктах базирования.

"Их корабли не были задействованы в этой атаке, они находились в пунктах базирования. Суда России не выходят на патрулирование уже в течение двух недель, а ракетоносители уже больше месяца находятся в базе", — отметила она.

Российские корабли меняют маршруты

Вражеские суда, направляясь в порт в Новороссийске, вместо короткого маршрута в 2,5 тысячи километров из порта Сирии преодолевают 9 тысяч километров через Средиземное море. Спикер отметила, что такое поведение россиян может быть обусловлено угрозой для российского флота от украинских воинов.

"Очевидно, что они признают наличие угрозы, поскольку меняют маршруты следования гражданских сосудов. Поскольку мы неоднократно обозначали и было официальное заявление Министерства обороны, что те суда, а также гражданские, которые задействованы и обеспечены вражеской армией, являются законной целью", — сказала Наталья Гуменюк.

Напомним, что вчера враг выпустил БпЛА в направлении Одесской области, однако на подлете к границам региона украинские воины обезвредили дроны. Ими оказались разведывательные беспилотники Supercam.

Также мы писали о том, что корабли россиян уже больше двух недель не выходят на дежурство в Черное море. На сегодняшний день, 21 марта, в акватории не наблюдается ни одного ракетоносителя, однако они зафиксированы в Средиземном море, поэтому угроза атак остается.

Одесса
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Наталия Гуменюк
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