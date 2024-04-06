Россияне возобновили дежурство в Черном море — сколько Калибров угрожает

Российский подводный корабль. Фото: РосСМИ

На сегодня, 6 апреля, после долгого перерыва, россияне возобновили дежурство в акватории Черного моря. Сейчас на рейде наблюдается подлодка, которая снаряжена ракетами типа "Калибр".

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

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в Черном море — 1 ракетоноситель с 4 "Калибрами";

в Азовском море отсутствуют вражеские корабли;

в Средиземном море — 1 ракетоноситель с 8 "Калибрами".

Движение по морю продолжается

По информации ВМС ВСУ, за сутки в интересах РФ через Керченский пролив до Азовского моря прошли 9 судов, из них 6 направлялись из пролива Босфор. Кроме того, в Черное море прошли 14 судов, из них 4 продолжили движение в направлении пролива Босфор.

"РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS)", — отмечают военные.

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Напомним, украинские бойцы каждый день становятся в защиту своей страны, ее суверенности и независимости. Так, только за последний месяц армия РФ потеряла один корабль, а еще четыре пока повреждены и не находятся в боевой готовности. Кроме того, поражено также здание военно-морской базы "Севастополь". Потеря такого учреждения очень серьезна для армии России.

Также мы писали, что РФ начала агрессивную кампанию против украинских военных кораблей. Используя беспилотники-камикадзе, россияне целенаправленно атакуют украинские суда, однако серьезные успехи на воде.

Добавим, этой ночью, 6 апреля, российские захватчики атаковали Украину, применив ракеты, в том числе типа "Калибр" и дроны. Силам противовоздушной обороны удалось сбить три крылатых ракеты и 28 ударных беспилотников.