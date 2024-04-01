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Кораблі ЧМФ Росії більше не вийдуть на чергування — успіхи України за березень

1 квітня 2024 11:45
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Кораблі ЧМФ Росії більше не вийдуть на чергування — успіхи України за березень
Розвідувальний корабель РФ "Іван Хурс". Фото: росЗМІ
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Українські бійці щодня стають на захист своєї країни, її суверенності та незалежності. Так, лише за останній місяць армія РФ втратила один корабель, а ще чотири наразі пошкоджені і не перебувають в бойовій готовності. 

Про це повідомили у Силах оборони півдня України

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Втрати ЧМ Росії

За березень поточного року 5 бойових кораблів Росії виведені з ладу, один — остаточно. Йдеться про знищений сторожовий корабель "Сергій Котов" та пошкоджені:

Успіхи України у Чорному морі

Нагадаємо, що ураженою є також будівля військово-морської бази "Севастополь". Втрата такої установи є дуже серйозною для армії Росії.

Також раніше ми писали про те, що українські бійці пошкодили важливий стратегічний об'єкт армії окупантів. Йдеться про вузол зв'язку ЧМ РФ, який був елементом управління військами армії країни-терористки.

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війна
російські війська
Крим
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