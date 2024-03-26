Флот Росії залишився без командного пункту — подробиці
Серед уражених ворожих об'єктів у Криму, окрім великих десантних кораблів, була також будівля військово-морської бази "Севастополь". Втрата такої установи є дуже серйозною для армії Росії.
Про це в етері національного телемарафону повідомив речник ВМС ЗС України Дмитро Плетенчук.
"Якщо цей об'єкт функціонував відповідно до назви, то це буде дуже серйозною втратою для Чорноморського флоту РФ", — зазначив військовий.
Значення бази "Севастополь"
Севастопольська військово-морська база — це важливий військовий об'єкт, розташований на чорноморському узбережжі тимчасово окупованого Кримського півострова. Речник зазначив, що ця база є основним об'єктом з питань забезпечення Чорноморського флоту РФ.
"Саме ця структура відповідає за забезпечення ЧФ. Вирішує багато поточних питань, починаючи від палива і провізії, закінчуючи боєкомплектом озброєння, охороною кораблів", — розповів Дмитро Плетенчук.
Ситуація з ЧМ РФ
Нагадаємо, що останнім часом Сили оборони мають значні успіхи у Чорному морі, зокрема йдеться про знищення великих десантних кораблів та важливого вузлу зв'язку ворожого флоту. Проте є ймовірність пошкодження ще одного корабля — "Івана Хурса".
Ми раніше повідомляли, що українські бійці пошкодили важливий стратегічний об'єкт армії окупантів. Йдеться про вузол зв'язку ЧМ РФ, який був елементом управління військами армії країни-терористки.
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