Чорноморський флот Росії втратив зв'язок — які наслідки

Ворожі кораблі у морі. Фото: росЗМІ

Сили оборони уразили важливий стратегічний об'єкт армії окупантів вчора, 23 березня. Йдеться про вузол зв'язку ЧМ РФ, який був елементом управління військами армії країни-терористки.

Про це в етері телемарафону повідомив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.

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Значення зв'язку

За словами військового, зв'язок між підрозділами є одним з основних факторів успішних бойових дій. Саме тому ураження вузлів зв'язку армії Росії є важливою задачею, виконання якої має значущих результат.

"Будь-які втрати, особливо такі чуттєві, як зв'язок — вони завжди впливають на можливість управляти військами. Це в будь-якій війні є одним з основних факторів, які можуть сприяти позитивному результату бойової діяльності. Якщо у вас, наприклад, є багато підрозділів, то перемоги вам не побачити, якщо ви не можете ними керувати", — зазначив військовий.

Успіхи Сил оборони у Чорному морі

Нагадаємо, що 23 березня в тимчасово окупованому Севастополі пролунало близько десяти вибухів. Сили оборони успішно уразили головний центр зв'язку Чорноморського флоту Росії.

Також ми писали, що два великі десантні кораблі Чорноморського Флоту Росії у тимчасово окупованому Севастополі в Криму зазнали ураження від українських бійців. Йдеться про судна "Ямал" та "Азов".

Додамо, що раніше у ВМС України заявили, що росіяни не можуть вивести всі кораблі з бази Чорноморського Флоту у Севастополі. Адже ця база залишається єдиною в Чорному морі, яка може ремонтувати деякі типи кораблів.