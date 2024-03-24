Черноморский флот России потерял связь —какие последствия

Вражеские корабли в море. Фото: росСМИ

Силы обороны поразили важный стратегический объект армии окупантов вчера, 23 марта. Речь идет об узле связи ЧМ РФ, который являлся элементом управления войсками армии страны-террористки.

Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.

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Значение связи

По словам военного, связь между подразделениями является одним из основных факторов успешных боевых действий. Именно поэтому поражение узлов связи армии России является важной задачей, выполнение которой имеет значительный результат.

"Любые потери, особенно такие чувственные, как связь - они всегда влияют на возможность управлять войсками. Это в любой войне является одним из основных факторов, которые могут способствовать положительному результату боевой деятельности. Если у вас, например, есть много подразделений, то победы вам не увидеть, если вы не можете ими руководить" , — отметил военный.

Удачи Сил обороны в Черном море

Напомним, что 23 марта во временно оккупированном Севастополе раздалось около десяти взрывов. Силы обороны удачно поразили главный центр связи Черноморского флота России.

Также мы писали, что два больших десантных корабля Черноморского Флота России во временно оккупированном Севастополе в Крыму потерпели поражение от украинских бойцов. Речь идет о судах "Ямал" и "Азов".

Ранее в ВМС Украины заявили, что россияне не могут вывести все корабли из базы Черноморского Флота в Севастополе. Ведь эта база остается единственной в Черном море, которая может чинить некоторые типы кораблей.