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Флот России остался без командного пункта — подробности

26 марта 2024 18:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Флот России остался без командного пункта — подробности
Корабль вражеского флота. Фото: росСМИ
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Среди сраженных вражеских объектов в Крыму, кроме больших десантных кораблей, было также здание военно-морской базы "Севастополь". Потеря такого учреждения очень серьезна для армии России.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщил представитель ВМС ВС Украины Дмитрий Плетенчук.

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"Если этот объект функционировал в соответствии с названием, то это будет очень серьезной потерей для Черноморского флота РФ" , — отметил военный.

Значение базы "Севастополь"

Севастопольская военно-морская база – это важный военный объект, расположенный на черноморском побережье временно оккупированного Крымского полуострова. Спикер отметил, что эта база является основным объектом по вопросам обеспечения Черноморского флота РФ.

"Именно эта структура отвечает за обеспечение ЧФ. Решает многие текущие вопросы, начиная от топлива и провизии, заканчивая боекомплектом вооружения, охраной кораблей" , — рассказал Дмитрий Плетенчук.

Ситуация с ЧМ РФ

Напомним, что в последнее время Силы обороны имеют значительные успехи в Черном море, в частности, речь идет об уничтожении крупных десантных кораблей и важном узле связи вражеского флота. Однако есть вероятность повреждения еще одного корабля — "Ивана Хурса".

Ранее сообщалось, что украинские бойцы повредили важный стратегический объект армии оккупантов. Речь идет об узле связи ЧМ РФ, который являлся элементом управления войсками армии страны-террористки.

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