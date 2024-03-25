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Знищення десантного вузла — РФ у Криму могла втратити ще один корабель

25 березня 2024 12:25
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Знищення десантного вузла — РФ у Криму могла втратити ще один корабель
Ворожий корабель "Іван Хурс". Фото: росЗМІ
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Останнім часом Сили оборони мають значні успіхи у Чорному морі, зокрема йдеться про знищення великих десантних кораблів та важливого вузлу зв'язку ворожого флоту. Проте є ймовірність пошкодження ще одного корабля — "Івана Хурса".

Про це в етері Ранок.LIVE повідомив речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук.

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Ураження російського флоту

Дмитро Плетенчук підтвердив ураження двох ВДК, проте про третій корабель стовідсоткової інформації ВМС наразі немає.

"Інформація щодо можливого ураження "Івана Хурса" наразі верифікується. З великою долею ймовірності він також отримав пошкодження, але інформація потребує перевірки", — зазначив військовий.

"Іван Хурс" — що відомо

"Іван Хурс" — перше серійне судно зв'язку проєкту 18280 (розвідувальний корабель). Обладнання корабля дозволяє виявляти радіосигнали в широкому діапазоні частот і визначати місце перебування їхнього джерела.

Місії корабля:

  • забезпечення зв'язку та управління флотом; 
  • ведення радіорозвідки та радіоелектронної боротьби;
  • стеження за компонентами системи ПРО. 

Пошкодження ворожого флоту

Нагадаємо, що Сили оборони України уразили два великі десантні кораблі Чорноморського Флоту Росії у тимчасово окупованому Севастополі в Криму. Йдеться про судна "Ямал" та "Азов".

Також ми повідомляли, що внаслідок ураження корабля окупантів "Ямал", він наразі у критичному стані. Росіяни безперервно відкачують воду з корабля, який брав участь в анексії Криму.

Додамо, що українські бійці пошкодили важливий стратегічний об'єкт армії окупантів. Йдеться про вузол зв'язку ЧМ РФ, який був елементом управління військами армії країни-терористки.

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