Знищення десантного вузла — РФ у Криму могла втратити ще один корабель
Останнім часом Сили оборони мають значні успіхи у Чорному морі, зокрема йдеться про знищення великих десантних кораблів та важливого вузлу зв'язку ворожого флоту. Проте є ймовірність пошкодження ще одного корабля — "Івана Хурса".
Про це в етері Ранок.LIVE повідомив речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук.
Ураження російського флоту
Дмитро Плетенчук підтвердив ураження двох ВДК, проте про третій корабель стовідсоткової інформації ВМС наразі немає.
"Інформація щодо можливого ураження "Івана Хурса" наразі верифікується. З великою долею ймовірності він також отримав пошкодження, але інформація потребує перевірки", — зазначив військовий.
"Іван Хурс" — що відомо
"Іван Хурс" — перше серійне судно зв'язку проєкту 18280 (розвідувальний корабель). Обладнання корабля дозволяє виявляти радіосигнали в широкому діапазоні частот і визначати місце перебування їхнього джерела.
Місії корабля:
- забезпечення зв'язку та управління флотом;
- ведення радіорозвідки та радіоелектронної боротьби;
- стеження за компонентами системи ПРО.
Пошкодження ворожого флоту
Нагадаємо, що Сили оборони України уразили два великі десантні кораблі Чорноморського Флоту Росії у тимчасово окупованому Севастополі в Криму. Йдеться про судна "Ямал" та "Азов".
Також ми повідомляли, що внаслідок ураження корабля окупантів "Ямал", він наразі у критичному стані. Росіяни безперервно відкачують воду з корабля, який брав участь в анексії Криму.
Додамо, що українські бійці пошкодили важливий стратегічний об'єкт армії окупантів. Йдеться про вузол зв'язку ЧМ РФ, який був елементом управління військами армії країни-терористки.
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