Уничтожение десантного узла — РФ в Крыму могла потерять еще один корабль

Вражеский корабль "Иван Хурс". Фото: росСМИ

В последнее время у Сил обороны значительные успехи в Черном море, в частности речь идет об уничтожении крупных десантных кораблей и важном узле связи вражеского флота. Однако есть вероятность повреждения еще одного корабля — "Ивана Хурса".

Об этом в эфире Ранок.LIVE сообщил спикер Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук.

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Поражение русского флота

Дмитрий Плетенчук подтвердил поражение двух ВДК, однако о третьем корабле стопроцентной информации ВМС пока нет.

"Информация о возможном поражении "Ивана Хурса" сейчас верифицируется. С большой долей вероятности он также получил повреждение, но информация нуждается в проверке", — отметил военный.

"Иван Хурс" — что известно

"Иван Хурс" – первое серийное судно связи проекта 18280 (разведывательный корабль). Оборудование корабля позволяет обнаруживать радиосигналы в широком диапазоне частот и определять местонахождение их источника.

Миссии корабля:

обеспечение связи и управление флотом;

ведение радиоразведки и радиоэлектронной борьбы;

слежение за компонентами системы ПРО.

Повреждение вражеского флота

Напомним, что Силы обороны Украины поразили два больших десантных корабля Черноморского Флота России во временно оккупированном Севастополе в Крыму. Речь идет о судах "Ямал" и "Азов".

Также мы сообщали, что в результате поражения корабля оккупантов "Ямал" он сейчас в критическом состоянии. Россияне непрерывно откачивают воду с корабля, участвовавшего в аннексии Крыма.

Добавим, что украинские бойцы повредили важный стратегический объект армии оккупантов. Речь идет об узле связи ЧМ РФ, который являлся элементом управления войсками армии страны-террориста.