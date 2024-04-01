Корабли ЧМФ России больше не выйдут на дежурство — успехи Украины за март
Украинские бойцы каждый день встают на защиту своей страны, ее суверенности и независимости. Так, только за последний месяц армия РФ потеряла один корабль, а еще четыре пока что повреждены и не пребывают в боевой готовности.
Об этом сообщили в Силах обороны юга Украины.
"Плохая луна для Черноморского флота РФ", — говорится в сообщении.
Потери ЧМ России
За март текущего года 5 боевых кораблей России выведены из строя, один окончательно. Речь идет об уничтоженном сторожевом корабле "Сергей Котов" и повреждены:
- ВДК "Константин Ольшанский";
- Разведывательный корабль "Иван Хурс";
- ПДК "Ямал";
- ВДК "Азов".
Успехи Украины в Черном море
Напомним, что поражено также здание военно-морской базы "Севастополь". Потеря такого учреждения очень серьезна для армии России.
Также мы писали о том, что украинские бойцы повредили важный стратегический объект армии оккупантов. Речь идет об узле связи ЧМ РФ, который являлся элементом управления войсками армии страны-террористки.
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