Корабли ЧМФ России больше не выйдут на дежурство — успехи Украины за март

Разведывательный корабль РФ "Иван Хурс". Фото: росСМИ

Украинские бойцы каждый день встают на защиту своей страны, ее суверенности и независимости. Так, только за последний месяц армия РФ потеряла один корабль, а еще четыре пока что повреждены и не пребывают в боевой готовности.

Об этом сообщили в Силах обороны юга Украины.

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"Плохая луна для Черноморского флота РФ", — говорится в сообщении.

Потери ЧМ России

За март текущего года 5 боевых кораблей России выведены из строя, один окончательно. Речь идет об уничтоженном сторожевом корабле "Сергей Котов" и повреждены:

Успехи Украины в Черном море

Напомним, что поражено также здание военно-морской базы "Севастополь". Потеря такого учреждения очень серьезна для армии России.

Также мы писали о том, что украинские бойцы повредили важный стратегический объект армии оккупантов. Речь идет об узле связи ЧМ РФ, который являлся элементом управления войсками армии страны-террористки.