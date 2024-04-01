Ворог не виходить на чергування в Чорне море — яка загроза російського флоту

Чоловік фотографується біля Чорного моря. Фото: Новини.LIVE

Станом на сьогодні, 1 квітня, ворог не вивів на чергування жодного корабля в акваторії Чорного та Азовського морів. Окупанти тримають споряджені ракетоносії подалі від кордонів України, тож на зараз вони спостерігаються лише в Середземному морі.

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

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у Чорному і Азовському морях морі відсутні ворожі кораблі;

у Середземному морі — 1 ракетоносій з 8 "Калібрами". https://t.me/ukrainian_navy/5785

Рух морем продовжується

За інформацією ВМС ЗСУ, за добу в інтересах РФ через Керч-Єнікальську протоку пройшли:

до Азовського моря – 6 кораблів, з них жоден не рухався з протоки Босфор;

до Чорного моря — 11 суден, з них 2 продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS)", — наголошують військові.

Більше про російський флот

Нагадаємо, що останнім часом Сили оборони мають значні успіхи у Чорному морі, зокрема йдеться про знищення великих десантних кораблів та важливий вузол зв'язку ворожого флоту. Проте є ймовірність пошкодження ще одного корабля — "Івана Хурса".

Ми раніше повідомляли, що ураженою є також будівля військово-морської бази "Севастополь". Втрата такої установи є дуже серйозною для армії Росії.

Додамо, РФ розпочала агресивну кампанію проти українських військових кораблів. Використовуючи безпілотники-камікадзе, росіяни цілеспрямовано атакують українські судна, проте серйозних успіхів на воді.