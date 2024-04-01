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Враг не выходит на дежурство в Черное море — какая угроза российского флота

1 апреля 2024 10:45
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Враг не выходит на дежурство в Черное море — какая угроза российского флота
Мужчина фотографируется у Черного моря. Фото: Новини.LIVE
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

На сегодня, 1 апреля, враг не вывел на дежурство ни одного корабля в акватории Черного и Азовского морей. Оккупанты держат снаряженные ракетоносители подальше от границ Украины, поэтому сейчас они наблюдаются только в Средиземном море.

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

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  • в Черном и Азовском морях отсутствуют вражеские корабли;
  • в Средиземном море — 1 ракетоноситель с 8 "Калибрами".

     

Движение по морю продолжается

По информации ВМС ВСУ, за сутки в интересах РФ через Керчь-Еникальский пролив прошли:

  • до Азовского моря — 6 кораблей, из них ни один не двигался из пролива Босфор;
  • к Черному морю — 11 судов, из них 2 продолжили движение в направлении пролива Босфор.

"РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS)" , — отмечают военные.

Больше о российском флоте

Напомним, что в последнее время Силы обороны имеют значительные успехи в Черном море, в частности, речь идет об уничтожении крупных десантных кораблей и важном узле связи вражеского флота. Однако есть вероятность повреждения еще одного корабля - "Ивана Хурса".

Мы ранее сообщали, что поражено также здание военно-морской базы "Севастополь". Потеря такого учреждения очень серьезна для армии России.

Добавим, РФ начала агрессивную кампанию против украинских военных кораблей. Используя беспилотники-камикадзе, россияне целенаправленно атакуют украинские суда, однако серьезные успехи на воде.

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