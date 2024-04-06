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В Севастополь на загрузку украинским зерном идет российское судно — подробности

6 апреля 2024 17:35
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
В Севастополь на загрузку украинским зерном идет российское судно — подробности
Российский балкер ENISEY. Фото: MarineTraffic
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Российские оккупанты продолжают воровать украинское зерно. Сегодня, 6 апреля, в территориальных водах Черного моря замечен российский балкер ENISEY на подходе к порту Севастополя. Это судно может одновременно вывезти более 40 тысяч тонн зерна.

Об этом Новини.LIVE узнали из данных портала MarineTraffic.

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Маршрут русского судна. Фото: скриншот

Россия ворует украинское зерно

Отметим, что через порт аннексированного Севастополя Россия вывозит краденое зерно с украинских оккупированных территорий. Дальше зерно она продает на международные рынки как свое. Основные покупатели — это Турция, Сирия, Индия и даже Африка. В целом, по оценкам Украинской зерновой ассоциации, с начала полномасштабного вторжения у украинцев украдено около 9 млн т зерна. Также россияне в больших объемах вывозят из Украины свеклу, картофель и капусту.

Больше о ситуации в Черном море

Отметим, это уже не первый случай, когда россияне массово вывозят зерно с оккупированных территорий через порты Крыма. Так, 9 марта, российское судно доставило в Сирию украденное украинское зерно из временно оккупированного Крыма. Балкер под названием FEDOR загрузился в закрытом порту Феодосии еще в конце февраля.

Также мы сообщали, что в акватории Черного моря, у пролива Босфор, застряло российское судно GRUMANT. Предварительно на нем может быть более 20 тысяч тонн украинского зерна, вывезенного из временно оккупированного Крыма. Кроме этого, 24 февраля, в территориальных водах Черного моря был замечен российский зерновоз GRUMANT на подходе к порту Севастополя.

Напомним, по информации ВМС ВСУ, за сутки в интересах РФ через Керченский пролив до Азовского моря прошли 9 судов, из них 6 направлялись из пролива Босфор. Кроме того, в Черное море прошли 14 судов, из них 4 продолжили движение в направлении пролива Босфор.

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