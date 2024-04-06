В Севастополь на загрузку украинским зерном идет российское судно — подробности
Российские оккупанты продолжают воровать украинское зерно. Сегодня, 6 апреля, в территориальных водах Черного моря замечен российский балкер ENISEY на подходе к порту Севастополя. Это судно может одновременно вывезти более 40 тысяч тонн зерна.
Об этом Новини.LIVE узнали из данных портала MarineTraffic.
Россия ворует украинское зерно
Отметим, что через порт аннексированного Севастополя Россия вывозит краденое зерно с украинских оккупированных территорий. Дальше зерно она продает на международные рынки как свое. Основные покупатели — это Турция, Сирия, Индия и даже Африка. В целом, по оценкам Украинской зерновой ассоциации, с начала полномасштабного вторжения у украинцев украдено около 9 млн т зерна. Также россияне в больших объемах вывозят из Украины свеклу, картофель и капусту.
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Отметим, это уже не первый случай, когда россияне массово вывозят зерно с оккупированных территорий через порты Крыма. Так, 9 марта, российское судно доставило в Сирию украденное украинское зерно из временно оккупированного Крыма. Балкер под названием FEDOR загрузился в закрытом порту Феодосии еще в конце февраля.
Также мы сообщали, что в акватории Черного моря, у пролива Босфор, застряло российское судно GRUMANT. Предварительно на нем может быть более 20 тысяч тонн украинского зерна, вывезенного из временно оккупированного Крыма. Кроме этого, 24 февраля, в территориальных водах Черного моря был замечен российский зерновоз GRUMANT на подходе к порту Севастополя.
Напомним, по информации ВМС ВСУ, за сутки в интересах РФ через Керченский пролив до Азовского моря прошли 9 судов, из них 6 направлялись из пролива Босфор. Кроме того, в Черное море прошли 14 судов, из них 4 продолжили движение в направлении пролива Босфор.
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