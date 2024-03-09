Росія вивозить крадене українське зерно до Сирії — деталі

Маршрут судна. Фото: MarineTraffic

Російське судно доставило у Сирію крадене українське зерно з тимчасово окупованого Криму. Балкер під назвою FEDOR завантажився в закритому Феодосійському порту ще наприкінці лютого.

Про це повідомляє OSINT-дослідник MT Anderson у мережі Х.

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Маршрут судна

28 лютого це судно завантажувалося збіжжям, того ж дня воно вийшло з порту. Після чого корабель FEDOR, і ще один під назвою GRUMANT, декілька днів простояли перед Босфором, постійно змінюючи місце стоянки. Пізніше FEDOR зник з радарів на південь від Кіпру. Зрештою, 8 березня 2024 року суховантаж помітили у Сирії. Він вивантажував вкрадене зерно на причалі у Тартусі. Наразі судно тримає курс у Бейрут, Лівія.

Росія краде українське зерно

Зазначимо, що через порт анексованого Севастополя Росія вивозить крадене зерно з українських окупованих територій. Далі збіжжя вона продає на міжнародні ринки як своє. Основні покупці — це Туреччина, Сирія, Індія та навіть Африка. Загалом, за оцінками Української зернової асоціації, від початку повномасштабного вторгнення в українців вкрадено близько 7 млн т зерна. Також росіяни у великих обсягах вивозять з України буряк, картоплю та капусту.

Більше про ситуацію в Чорному морі

Нагадаємо, за останню добу в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

до Азовського моря — 13 суден, з них 1 рухались з протоки Босфор;

до Чорного моря — 16 суден, з них 5 продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

Також ми писали, що укладено замовлення на будівництво авіаносця для Португалії на Чорному морі. Він буде використовуватися для розвідки та моніторингу за допомогою дронів.