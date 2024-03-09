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Россия вывозит краденое украинское зерно в Сирию — подробности

9 марта 2024 12:45
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Россия вывозит краденое украинское зерно в Сирию — подробности
Маршрут судна. Фото: MarineTraffic
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Российское судно доставило в Сирию украденное украинское зерно из временно оккупированного Крыма. Балкер под названием FEDOR загрузился в закрытом порту Феодосии еще в конце февраля.

Об этом сообщает OSINT-исследователь MT Anderson в сети X.

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Маршрут судна

28 февраля это судно загружалось зерном, в тот же день оно вышло из порта. После чего корабль FEDOR и еще один под названием GRUMANT несколько дней простояли перед Босфором, постоянно меняя место стоянки. Позже FEDOR исчез с радаров к югу от Кипра. Наконец, 8 марта 2024 сухогруз был замечен в Сирии. Он выгружал украденное зерно на причале в Тартусе. В настоящее время судно держит курс в Бейрут, Ливия.

Россия ворует украинское зерно

Отметим, что через порт аннексированного Севастополя Россия вывозит краденое зерно с украинских оккупированных территорий. Дальше зерно она продает на международные рынки как свое. Основные покупатели — это Турция, Сирия, Индия и даже Африка. В целом, по оценкам Украинской зерновой ассоциации, с начала полномасштабного вторжения у украинцев украдено около 7 млн т зерна. Также россияне в больших объемах вывозят из Украины свеклу, картофель и капусту.

Больше о ситуации в Черном море

Напомним, за последние сутки в интересах РФ проход Керчь-Еникальским проливом совершили:

  • к Азовскому морю — 13 судов, из них 1 двигались из пролива Босфор;
  • к Черному морю — 16 судов, из них 5 продолжили движение в направлении пролива Босфор.

Также мы писали, что заключен заказ на строительство авианосца для Португалии на Черном море. Он будет использоваться для разведки и мониторинга с помощью дронов.

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