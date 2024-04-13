Портова інфраструктура Одеси під прицілом ворога — Кіпер про атаки на регіон

Наслідки обстрілу порту в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Майже щодня окупанти запускають ударні дрони та ракети, намагаючись поцілити в об'єкти критичної інфраструктури. Зокрема, припортову інфраструктуру Одещини Росія обстрілювала понад 200 разів за період повномасштабного вторгнення.

Про це розповів Голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

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"Росіяни не зупиняються — обстріли тривають постійно. Якщо взяти цифру за весь період, то понад двісті обстрілів було прифронтової інфраструктури, а також дуже багато — критичної інфраструктури", — зазначив він.

Щодо ситуації з електропостачанням в регіоні, Голова Одеської ОВА зазначив, що наразі усі абоненти мають світло в своїх домівках. Однак не обійшлося без відключень, адже окупанти масовано атакували енергооб'єкти 22 березня.

"Ситуація непроста. Всі служби постійно працюють для того, аби наші мешканці та підприємства отримували ті потужності, які їм потрібно. Зараз усі абоненти зі світлом, проте відключення були", — прокоментував Олег Кіпер.

Про загрозу з Криму

За словами голови ОВА, загроза повітряних атак для Одеського регіону залишається постійно. Зокрема це пов'язано з тим, що зброя, яку окупанти випускають з територій тимчасово окупованого Криму, дуже швидко долітає до півдня України.

"У разі запуску балістичної ракети з берегів Криму до Одеси вона долітає за півтори хвилини. Загроза ракетних обстрілів є постійно, а також і загроза пуску "шахедів", — прокоментував Олег Кіпер.

Обстріли Одеси

Раніше ми писали, що вночі проти 11 квітня росіяни вкотре спрямували декілька хвиль ударних БпЛА з півдня. Під прицілом ворога була енергетична інфраструктура України, зокрема Одеського регіону.

Також ми повідомляли, що вранці 10 квітня ворог спрямував на Одеську область ракети, також під час атаки була застосована балістика. Внаслідок ударів у місті є пошкодження критичної та цивільної інфраструктури, прокурори вже почали досудове розслідування.