Внаслідок обстрілу Одещини постраждали залізничники — подробиці

Залізничник працює на коліях. Фото: Одеська залізниця

Зранку 10 квітня в Одеській області пролунали вибухи — ворог атакував балістичними ракетами. Унаслідок атаки поранення отримали працівники Одеської залізниці.

Про це повідомляє пресслужба Одеської залізниці.

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Стан постраждалих

Відомо, що під час атаки, постраждали двоє працівників Одеської залізниці. Обидва перебувають у медзакладах та отримують необхідну допомогу.

"Вони з пораненнями і травмами госпіталізовані. Їх стан стабільний. Надається вся необхідна допомога", — йдеться у повідомленні.



Допис пресслужби Одеської залізниці. Фото: скриншот

Атака по Одещині 10 квітня

Нагадаємо, що російські окупанти сьогодні вдень продовжили атакувати об'єкти промисловості Одеського регіону. Внаслідок ворожих обстрілів є пошкодження транспортно-логістичної інфраструктури.

Вранці 10 квітня ворог спрямував на Одеську область ракети, також під час атаки була застосована балістика. Внаслідок ударів у місті є пошкодження критичної та цивільної інфраструктури, прокурори вже почали досудове розслідування.