Внаслідок обстрілу Одещини постраждали залізничники — подробиці
Зранку 10 квітня в Одеській області пролунали вибухи — ворог атакував балістичними ракетами. Унаслідок атаки поранення отримали працівники Одеської залізниці.
Про це повідомляє пресслужба Одеської залізниці.
Стан постраждалих
Відомо, що під час атаки, постраждали двоє працівників Одеської залізниці. Обидва перебувають у медзакладах та отримують необхідну допомогу.
"Вони з пораненнями і травмами госпіталізовані. Їх стан стабільний. Надається вся необхідна допомога", — йдеться у повідомленні.
Атака по Одещині 10 квітня
Нагадаємо, що російські окупанти сьогодні вдень продовжили атакувати об'єкти промисловості Одеського регіону. Внаслідок ворожих обстрілів є пошкодження транспортно-логістичної інфраструктури.
Вранці 10 квітня ворог спрямував на Одеську область ракети, також під час атаки була застосована балістика. Внаслідок ударів у місті є пошкодження критичної та цивільної інфраструктури, прокурори вже почали досудове розслідування.
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