В результате обстрела Одесчины пострадали железнодорожники — подробности

Железнодорожник работает на путях. Фото: Одесская железная дорога

Утром 10 апреля в Одесской области прогремели взрывы — враг атаковал баллистическими ракетами. В результате атаки ранения получили работники Одесской железной дороги.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской железной дороги.

Читайте также:

Состояние пострадавших

Известно, что во время атаки пострадали два работника УЖД. Оба находятся в медучреждениях и получают необходимую помощь.

"Они с ранениями и травмами госпитализированы. Их состояние стабильное. Оказывается вся необходимая помощь" , — говорится в сообщении.

Сообщение пресс-службы Одесской железной дороги. Фото: скриншот

Атака по Одесской области 10 апреля

Напомним, что российские оккупанты сегодня днем продолжили атаковать объекты промышленности Одесского региона. В результате у ораженных обстрелов есть повреждения транспортно-логистической инфраструктуры.

Утром 10 апреля враг направил на Одесскую область ракеты, также при атаке была применена баллистика. В результате ударов в городе повреждение критической и гражданской инфраструктуры, прокуроры уже начали досудебное расследование.