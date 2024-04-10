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В результате обстрела Одесчины пострадали железнодорожники — подробности

10 апреля 2024 17:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
В результате обстрела Одесчины пострадали железнодорожники — подробности
Железнодорожник работает на путях. Фото: Одесская железная дорога
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Утром 10 апреля в Одесской области прогремели взрывы — враг атаковал баллистическими ракетами. В результате атаки ранения получили работники Одесской железной дороги.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской железной дороги.

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Состояние пострадавших

Известно, что во время атаки пострадали два работника УЖД. Оба находятся в медучреждениях и получают необходимую помощь.

"Они с ранениями и травмами госпитализированы. Их состояние стабильное. Оказывается вся необходимая помощь" , — говорится в сообщении.

В результате обстрела Одесчины пострадали железнодорожники — подробности - фото 1
Сообщение пресс-службы Одесской железной дороги. Фото: скриншот

Атака по Одесской области 10 апреля

Напомним, что российские оккупанты сегодня днем продолжили атаковать объекты промышленности Одесского региона. В результате у ораженных обстрелов есть повреждения транспортно-логистической инфраструктуры.

Утром 10 апреля враг направил на Одесскую область ракеты, также при атаке была применена баллистика. В результате ударов в городе повреждение критической и гражданской инфраструктуры, прокуроры уже начали досудебное расследование.

Одесса
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ракетный удар

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