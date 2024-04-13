Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Портовая инфраструктура Одессы под прицелом врага — Кипер об атаках на регион arrow

Портовая инфраструктура Одессы под прицелом врага — Кипер об атаках на регион

13 апреля 2024 17:25
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Портовая инфраструктура Одессы под прицелом врага — Кипер об атаках на регион
Последствия обстрелов порта в Одессе. Фото: Новини.LIVE
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Почти каждый день оккупанты запускают ударные дроны и ракеты, пытаясь попасть в объекты критической инфраструктуры. В частности, припортовую инфраструктуру Одесской области Россия обстреливала более 200 раз за период полномасштабного вторжения.

Об этом рассказал председатель Одесской ОВА Олег Кипер.

Читайте также:

"Россияне не останавливаются — обстрелы идут постоянно. Если взять цифру за весь период, то более двухсот обстрелов было прифронтовой инфраструктуры, а также очень много — критической инфраструктуры", — отметил он.

Относительно ситуации с электроснабжением в регионе, Глава Одесской ОВА отметил, что все абоненты имеют свет в своих домах. Однако не обошлось без отключений, ведь оккупанты массированно атаковали энергообъекты 22 марта.

"Ситуация непростая. Все службы постоянно работают для того, чтобы наши жители и предприятия получали мощности, которые им нужно. Сейчас все абоненты со светом, однако отключения были", — прокомментировал Олег Кипер.

Об угрозе из Крыма

По словам главы ОВА, угроза воздушных атак для Одесского региона остается постоянно. В частности, это связано с тем, что вооружение, которое оккупанты выпускают с территорий временно оккупированного Крыма, очень быстро долетает до юга Украины.

"В случае запуска баллистической ракеты с берегов Крыма в Одессу она долетает за полторы минуты. Угроза ракетных обстрелов постоянно, а также и угроза пуска "шахедов"" , — прокомментировал Олег Кипер.

Обстрелы Одессы

Ранее мы писали, что в ночь на 11 апреля россияне в очередной раз направили несколько волн ударных БпЛА с юга. Под прицелом врага была энергетическая инфраструктура Украины, в частности Одесского региона.

Также мы сообщали, что утром 10 апреля враг направил на Одесскую область ракеты, также при атаке была применена баллистика. В результате ударов в городе повреждение критической и гражданской инфраструктуры, прокуроры уже начали досудебное расследование.

Одесса
российские войска
Одесская область
Одесский порт
Новости Одессы
дрон Шахид-136
критическая инфраструктура
инфраструктура
Олег Кипер
ракетный удар

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:19 Экс-командир "Азова" прокомментировал бронирование от мобилизации для работников цирка

Новость с видео

22:53 У украинцев требуют документы на улице — какие есть шесть законных оснований

12 апреля 2024

06:44 Кто получит право на отсрочку по новому закону о мобилизации — полный перечень

30 марта 2024

17:27 Нападение на работников ТЦК на Хмельнитчине — Жорин отреагировал на инцидент

3 апреля 2024

20:40 Простая ситуация, в которой многие ошибаются, — кто из водителей проедет первым

30 марта 2024

18:40На Одесчине пограничники начали выдавать разрешения на проезд через Паланку

1 апреля 2024

07:21 Выезд женщин за границу — когда им могут отказать в пересечении границы

12 апреля 2024

07:19 Экс-командир полка Азов Жорин отреагировал на новый закон о мобилизации

11 апреля 2024
обновлено:

06:02Обстрел Львовской области — раздаются мощные взрывы

2 апреля 2024
Новость с видео

19:24 Можно ли сажать орех возле дома — этот ответ должен знать каждый