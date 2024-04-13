Портовая инфраструктура Одессы под прицелом врага — Кипер об атаках на регион

Последствия обстрелов порта в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Почти каждый день оккупанты запускают ударные дроны и ракеты, пытаясь попасть в объекты критической инфраструктуры. В частности, припортовую инфраструктуру Одесской области Россия обстреливала более 200 раз за период полномасштабного вторжения.

Об этом рассказал председатель Одесской ОВА Олег Кипер.

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"Россияне не останавливаются — обстрелы идут постоянно. Если взять цифру за весь период, то более двухсот обстрелов было прифронтовой инфраструктуры, а также очень много — критической инфраструктуры", — отметил он.

Относительно ситуации с электроснабжением в регионе, Глава Одесской ОВА отметил, что все абоненты имеют свет в своих домах. Однако не обошлось без отключений, ведь оккупанты массированно атаковали энергообъекты 22 марта.

"Ситуация непростая. Все службы постоянно работают для того, чтобы наши жители и предприятия получали мощности, которые им нужно. Сейчас все абоненты со светом, однако отключения были", — прокомментировал Олег Кипер.

Об угрозе из Крыма

По словам главы ОВА, угроза воздушных атак для Одесского региона остается постоянно. В частности, это связано с тем, что вооружение, которое оккупанты выпускают с территорий временно оккупированного Крыма, очень быстро долетает до юга Украины.

"В случае запуска баллистической ракеты с берегов Крыма в Одессу она долетает за полторы минуты. Угроза ракетных обстрелов постоянно, а также и угроза пуска "шахедов"" , — прокомментировал Олег Кипер.

Обстрелы Одессы

Ранее мы писали, что в ночь на 11 апреля россияне в очередной раз направили несколько волн ударных БпЛА с юга. Под прицелом врага была энергетическая инфраструктура Украины, в частности Одесского региона.

Также мы сообщали, что утром 10 апреля враг направил на Одесскую область ракеты, также при атаке была применена баллистика. В результате ударов в городе повреждение критической и гражданской инфраструктуры, прокуроры уже начали досудебное расследование.