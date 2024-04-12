Ворог знов націлився на Одещину — подробиці нічної атаки

Безпілотник у повітряному просторі. Фото: Shutterstock

Цієї ночі росіяни вкотре спрямували декілька хвиль ударних БпЛА з півдня. Під прицілом ворога була енергетична інфраструктура України, зокрема Одеського регіону.

Про це повідомили у пресслужбі Сил оборони півдня України.

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Робота сил ППО

На Одещині та Миколаївщині вночі проти 12 квітня сили протиповітряної оборони збили по одному ударному дрону окупантів.

"Напружена бойова робота Сил протиповітряної оборони на півдні тривала близько 5 годин", — зазначено у повідомленні.



В результаті роботи сил ППО постраждалих немає.

Обстріли південних регіонів — що відомо

Нагадаємо, що 10 квітня Росія здійснила атаку на південь, зокрема випустила балістичні снаряди на Одеську область. Стало відомо, що окупанти спрямували на регіон дев'ять ракет.

Також ми писали, що вчора, 11 квітня, ворог також застосував балістику під час ударів по півдню України. Внаслідок ракетного удару по Миколаєву є загиблі і постраждалі.