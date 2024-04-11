Атака по Одещині 10 квітня — скільки було випущено ракет

Запуск балістичної ракети. Фото: росЗМІ

Вчора Росія здійснила атаку на південь, зокрема випустила балістичні снаряди на Одеську область. Стало відомо, що окупанти спрямували на регіон дев'ять ракет.

Про це в етері телемарафону повідомив Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

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"Ситуація непроста, адже щодня ворог атакує Одещину. За вчора по Одесі було випущено дев'ять балістичних ракет. Також у бік регіону були направлені "шахеди"", — розповів Олег Кіпер.

Голова військової адміністрації зазначив, що сили ППО знищили усі ворожі дрони над Одеською областю, але не вдалося уникнути влучань. Уламки збитого дрону пошкодили інфраструктурні об'єкти та приватного бізнесу. Внаслідок обстрілів також є загиблі і постраждалі.

Атаки по Одещині

Нагадаємо, що у середу, 10 квітня, армія Росії завдала ракетного удару по Одеській області, внаслідок якого загинуло п'ятеро людей, також є поранені.

Також ми писали, що російські окупанти у ніч проти 10 квітня атакували об'єкти критичної та транспортно-логістичної інфраструктури Одеси. Внаслідок ворожих обстрілів постраждали двоє людей.

Додамо, що Росія продовжує посилення атак на південь України, що націлені на критичну енергетичну інфраструктуру регіону. Ці напади мають за мету паралізувати економіку та залякати мирне населення.