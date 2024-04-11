Атака по Одесской области 10 апреля — сколько было выпущено ракет
Вчера Россия совершила атаку на юг, в частности выпустила баллистические снаряды на Одесскую область. Стало известно, что оккупанты направили на регион девять ракет.
Об этом в эфире телемарафона сообщил Глава Одесской ОВА Олег Кипер.
"Ситуация непростая, ведь каждый день враг атакует Одесчину. За вчера по Одессе было выпущено девять баллистических ракет. Также в сторону региона были направлены "шахеды", — рассказал Олег Кипер.
Глава военной администрации отметил, что силы ПВО уничтожили все вражеские дроны над Одесской областью, но не удалось избежать попаданий. Обломки сбитого дрона повредили инфраструктурные объекты и частный бизнес. В результате обстрелов также есть погибшие и пострадавшие.
Атаки по Одесчине
Напомним, что в среду, 10 апреля, армия России нанесла ракетный удар по Одесской области, в результате которого погибли пять человек, также есть раненые.
Также мы писали, что российские оккупанты в ночь на 10 апреля атаковали объекты критической и транспортно-логистической инфраструктуры Одессы. В результате вражеских обстрелов пострадали два человека.
Россия продолжает усиление атак на юг Украины, нацеленные на критическую энергетическую инфраструктуру региона. Эти нападения преследуют цель парализовать экономику и запугать мирное население.
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