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Атака по Одесской области 10 апреля — сколько было выпущено ракет

11 апреля 2024 16:00
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Атака по Одесской области 10 апреля — сколько было выпущено ракет
Запуск баллистической ракеты. Фото: росСМИ
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Вчера Россия совершила атаку на юг, в частности выпустила баллистические снаряды на Одесскую область. Стало известно, что оккупанты направили на регион девять ракет.

Об этом в эфире телемарафона сообщил Глава Одесской ОВА Олег Кипер.

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"Ситуация непростая, ведь каждый день враг атакует Одесчину. За вчера по Одессе было выпущено девять баллистических ракет. Также в сторону региона были направлены "шахеды", — рассказал Олег Кипер.

Глава военной администрации отметил, что силы ПВО уничтожили все вражеские дроны над Одесской областью, но не удалось избежать попаданий. Обломки сбитого дрона повредили инфраструктурные объекты и частный бизнес. В результате обстрелов также есть погибшие и пострадавшие.

Атаки по Одесчине

Напомним, что в среду, 10 апреля, армия России нанесла ракетный удар по Одесской области, в результате которого погибли пять человек, также есть раненые.

Также мы писали, что российские оккупанты в ночь на 10 апреля атаковали объекты критической и транспортно-логистической инфраструктуры Одессы. В результате вражеских обстрелов пострадали два человека.

Россия продолжает усиление атак на юг Украины, нацеленные на критическую энергетическую инфраструктуру региона. Эти нападения преследуют цель парализовать экономику и запугать мирное население.

Одесса
российские войска
Одесская область
Новости Одессы
Олег Кипер
жертва
ракетный удар

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