Нічна атака на об'єкти інфраструктури в Одесі — є постраждалі та руйнування

Наслідки обстрілу Одеси. Архівне фото: t.me/odeskaODA

Російські окупанти у ніч проти 10 квітня атакували об'єкти критичної та транспортно-логістичної інфраструктури Одеси. Внаслідок ворожих обстрілів постраждали двоє людей.

Про це повідомила пресслужба Сил оборони півдня України.

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Військові розповіли, що окупаційна армія на світанку атакувала Одеську область ракетами, застосували і балістику.

"В день звільнення Одеси від фашистських загарбників "сакральні нелюди" вдарили по об'єктах критичної і транспортно-логістичної інфраструктури. Вже відомо про двох постраждалих працівників транспортного підприємства", — йдеться у повідомленні.

Внаслідок ворожих обстрілів також пошкоджено енергетичний об'єкт, приватний будинок, кілька автівок. Люди дивом не постраждали.

У Силах оборони півдня також зазначили, що цієї ночі на півдні було знищено 14 дронів: 12 на Миколаївщині, два — на Одещині.

Скриншот допису Сил оборони півдня

Нагадаємо, цієї ночі Одесу охопила повітряна тривога. В місті лунали потужні вибухи. Росія запустила крилату ракету з території тимчасово окупованого Криму.

Загалом у ніч проти 10 квітня росіяни запустили по Україні 17 ударних БпЛА типу Shahed-131/136, дві крилаті ракети "Іскандер-К" та одну балістичну ракету "Іскандер-М" з окупованого Криму.