Нічна атака на об'єкти інфраструктури в Одесі — є постраждалі та руйнування
Російські окупанти у ніч проти 10 квітня атакували об'єкти критичної та транспортно-логістичної інфраструктури Одеси. Внаслідок ворожих обстрілів постраждали двоє людей.
Про це повідомила пресслужба Сил оборони півдня України.
Наслідки нічних обстрілів Одеси
Військові розповіли, що окупаційна армія на світанку атакувала Одеську область ракетами, застосували і балістику.
"В день звільнення Одеси від фашистських загарбників "сакральні нелюди" вдарили по об'єктах критичної і транспортно-логістичної інфраструктури. Вже відомо про двох постраждалих працівників транспортного підприємства", — йдеться у повідомленні.
Внаслідок ворожих обстрілів також пошкоджено енергетичний об'єкт, приватний будинок, кілька автівок. Люди дивом не постраждали.
У Силах оборони півдня також зазначили, що цієї ночі на півдні було знищено 14 дронів: 12 на Миколаївщині, два — на Одещині.
Нагадаємо, цієї ночі Одесу охопила повітряна тривога. В місті лунали потужні вибухи. Росія запустила крилату ракету з території тимчасово окупованого Криму.
Загалом у ніч проти 10 квітня росіяни запустили по Україні 17 ударних БпЛА типу Shahed-131/136, дві крилаті ракети "Іскандер-К" та одну балістичну ракету "Іскандер-М" з окупованого Криму.
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