Ночная атака на объекты инфраструктуры в Одессе — есть пострадавшие и разрушения

Последствия обстрелов Одессы. Архивное фото: t.me/odeskaODA

Российские оккупанты в ночь на 10 апреля атаковали объекты критической и транспортно-логистической инфраструктуры Одессы. В результате вражеских обстрелов пострадали два человека.

Об этом сообщила пресс-служба Сил обороны юга Украины.

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Военные рассказали, что оккупационная армия на рассвете атаковала Одесскую область ракетами, применили и баллистику.

"В день освобождения Одессы от фашистских захватчиков "сакральные изверги" ударили по объектам критической и транспортно-логистической инфраструктуры. Уже известно о двух пострадавших работниках транспортного предприятия", — говорится в сообщении.

В результате вражеских обстрелов также повреждены энергетический объект, частный дом, несколько автомобилей. Люди чудом не пострадали.

В Силах обороны юга также отметили, что этой ночью на юге было уничтожено 14 дронов: 12 в Николаевской области, две — в Одесской области.

Скриншот сообщения Сил обороны юга

Напомним, этой ночью Одессу охватила воздушная тревога. В городе раздавались мощные взрывы. Россия запустила крылатую ракету с территории временно оккупированного Крыма.

Всего в ночь на 10 апреля россияне запустили по Украине 17 ударных БпЛА типа Shahed-131/136, две крылатые ракеты "Искандер-К" и одну баллистическую ракету "Искандер-М" из оккупированного Крыма.