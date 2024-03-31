Росія хоче знищити південь України — Братчук про обстріли Одещини

Сергій Братчук. Фото: скриншот

Росія продовжує посилення атак на південь України, що націлені на критичну енергетичну інфраструктуру регіону. Ці напади мають за мету паралізувати економіку та залякати мирне населення.

Про це в етері телемарафону "Ми — Україна" повідомив речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук.

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За словами Братчука, загарбники намагаються зупинити економічну активність регіону, яка підтримує обороноздатність країни.

"Мета ворога незмінна. Вона така, як і в усіх інших регіонах — це намагання влучити по об'єктах саме енергетичної інфраструктури, критичної інфраструктури, тому що це повсякденне життя наших регіонів. Вони намагаються максимально зупинити економіку, яка працює на обороноздатність нашої держави", — сказав військовий.

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На думку речника, Одещина зараз є не лише гуманітарним центром, але й ключовим економічним хабом для всієї країни. Такі російські напади також ставлять під загрозу експортні коридори та безпеку у морі та на річках.

"Попереду у нас посівна компанія, яка буде активно відпрацьовуватися. Ну і, власне, працюють ті напрямки, про які ми багато говоримо: це експортні коридори в нашому морі й на нашому Дунаї. Тобто все те, що працює сьогодні, щоб ми могли відбиватися від ворога в такій страшній війні. Звісно, вони це хочуть знищити", — додав Братчук.

Нагадаємо, уночі російська армія знову застосувала комбіновану атаку по Україні. Окупанти запустили спочатку дрони-камікадзе з різних напрямків, а пізніше й ракети зі стратегічної авіації. На Одещині під час бойової роботи, уламки збитого дрона впали на енергооб'єкт, через це сьогодні в місті та прилеглих районах діють аварійні відключення світла.