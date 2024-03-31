Росія хоче знищити південь України — Братчук про обстріли Одещини
Росія продовжує посилення атак на південь України, що націлені на критичну енергетичну інфраструктуру регіону. Ці напади мають за мету паралізувати економіку та залякати мирне населення.
Про це в етері телемарафону "Ми — Україна" повідомив речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук.
Атака на енергетичні об’єкти
За словами Братчука, загарбники намагаються зупинити економічну активність регіону, яка підтримує обороноздатність країни.
"Мета ворога незмінна. Вона така, як і в усіх інших регіонах — це намагання влучити по об'єктах саме енергетичної інфраструктури, критичної інфраструктури, тому що це повсякденне життя наших регіонів. Вони намагаються максимально зупинити економіку, яка працює на обороноздатність нашої держави", — сказав військовий.
Росія хоче зірвати роботу зернового коридору
На думку речника, Одещина зараз є не лише гуманітарним центром, але й ключовим економічним хабом для всієї країни. Такі російські напади також ставлять під загрозу експортні коридори та безпеку у морі та на річках.
"Попереду у нас посівна компанія, яка буде активно відпрацьовуватися. Ну і, власне, працюють ті напрямки, про які ми багато говоримо: це експортні коридори в нашому морі й на нашому Дунаї. Тобто все те, що працює сьогодні, щоб ми могли відбиватися від ворога в такій страшній війні. Звісно, вони це хочуть знищити", — додав Братчук.
Нагадаємо, уночі російська армія знову застосувала комбіновану атаку по Україні. Окупанти запустили спочатку дрони-камікадзе з різних напрямків, а пізніше й ракети зі стратегічної авіації. На Одещині під час бойової роботи, уламки збитого дрона впали на енергооб'єкт, через це сьогодні в місті та прилеглих районах діють аварійні відключення світла.
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