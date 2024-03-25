Росія продовжує терор українського населення — Братчук прокоментував ворожі атаки

Пошкодження електромереж. Ілюстративне фото: Reuters/Pavlo Palamarchuk

Останнім часом Росія сконцентрувала свої атаки по об'єктам критичної інфраструктури України. Зокрема, така тактика пов'язана з метою окупантів й надалі продовжити свій тиск на цивільне населення та завдати якомога більше шкоди нашій державі.

Про це в етері Ранок.LIVE повідомив Речник УДА Сергій Братчук.

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"Від енергетики залежить наше повсякденне життя, тим паче в умовах воєнного стану. Атакувати енергетичні об'єкти у ворога в пріоритеті", — зазначив Сергій Братчук.

Мета атак по енергооб'єктах

Речник додав, що окупанти надалі продовжують тиснути на цивільне населення. Завдаючи пошкодження критичній інфраструктури Росія дотримується своєї тактики терору та намагається змусити Україну діяти в їхніх інтересах.

"Росіяни намагаються тиснути на людей та на владу через людей. Можливо, таким чином вони хочуть змусити Україну якщо не до капітуляції, то до перемовин", — прокоментував військовий.

Протистояння подвійним ударам

Сергій Братчук зазначив, що стратегія ворога не змінилася від початку 2014 року — це знищення Української держави. Наразі Росія продовжує завдавати комбінованих ударів для того, аби посіяти страх та досягти максимальної кількості жертв.

"Комбіновані атаки відбуваються не вперше. Вони були і минулого року, до речі перший удар "шахедами" був нанесений саме по припортовій інфраструктурі в Одесі", — прокоментував речник.

Щодо протистояння таким атакам, зараз мова іде про потребу у збільшення систем протиповітряної оборони. Окрім цього, українські бійці продовжують покращувати свої навички, аби і надалі захищати Україну від окупантів.

"Такими комбінованими атаками ворог намагається виснажувати систему ППО. Тому мова йде про збільшення кількості вогневих груп, якщо працювати по "шахедах". Також, відповідно, удосконалення технічної роботи Сил оборони, адже ці БпЛА стають більш сучасними", — сказав Сергій Братчук.

Обстріли Одещини

Нагадаємо, що в ніч проти 25 березня ворог здійснив чергову атаку на Одещину із застосуванням ударних БпЛА. В результаті атаки безпілотників на регіон пошкоджено енергетичний об'єкт.

Також ми повідомляли, що вночі проти 24 березня окупанти знову атакували Одеську область. На регіон ворог спрямував ударні дрони, внаслідок чого сталося влучання одного з них у припортовий об'єкт.