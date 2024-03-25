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Ворог обстріляв Одесу безпілотниками — пошкоджено об'єкт енергетичної інфраструктури

25 березня 2024 01:02
оновлено: 01:12
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Ворог обстріляв Одесу безпілотниками — пошкоджено об'єкт енергетичної інфраструктури
Працівники ДСНС ліквідовують пожежу. Ілюстративне фото: ДСНС
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер заявив, що в результаті атаки безпілотників на регіон в ніч проти понеділка, 25 березня, пошкоджено енергетичний об'єкт. Частина Одеси без світла.

Про це Олег Кіпер повідомляє в Telegram. 

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"Є пошкодження енергетичної інфраструктури, в частині Одеси немає електропостачання", — зазначив голова місцевої ОВА.

Він додав, що наразі всі екстрені служби працюють на місці.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу очільника Одеської ОВА Олега Кіпера
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу очільника Одеської ОВА Олега Кіпера

Нагадаємо, що російські окупанти вкотре атакували південні області України ударними безпілотниками в ніч проти 25 березня, через що в Одеській та Миколаївській областях було оголошено повітряну тривогу.

Також ми повідомляли про вибухи в Одесі внаслідок цього обстрілу.

Додамо, що військовий аналітик та співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов назвав мету обстрілів Харкова та Одеси

Одеса
вибух
безпілотники
Одеська область
обстріли
сфера енергетики
війна в Україні
війна
Олег Кіпер
атака

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