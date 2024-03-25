Ворог обстріляв Одесу безпілотниками — пошкоджено об'єкт енергетичної інфраструктури
Очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер заявив, що в результаті атаки безпілотників на регіон в ніч проти понеділка, 25 березня, пошкоджено енергетичний об'єкт. Частина Одеси без світла.
Про це Олег Кіпер повідомляє в Telegram.
Наслідки атаки БпЛА на Одесу 25 березня
"Є пошкодження енергетичної інфраструктури, в частині Одеси немає електропостачання", — зазначив голова місцевої ОВА.
Він додав, що наразі всі екстрені служби працюють на місці.
Нагадаємо, що російські окупанти вкотре атакували південні області України ударними безпілотниками в ніч проти 25 березня, через що в Одеській та Миколаївській областях було оголошено повітряну тривогу.
Також ми повідомляли про вибухи в Одесі внаслідок цього обстрілу.
Додамо, що військовий аналітик та співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов назвав мету обстрілів Харкова та Одеси.
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