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Враг обстрелял Одессу беспилотниками — поврежден объект энергетической инфраструктуры

25 марта 2024 01:02
обновлено: 01:12
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Враг обстрелял Одессу беспилотниками — поврежден объект энергетической инфраструктуры
Сотрудники ГСЧС ликвидируют пожар. Иллюстративное фото: ГСЧС
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер заявил, что в результате атаки беспилотников на регион в ночь на понедельник, 25 марта, поврежден энергетический объект. Часть Одессы без света.

Об этом Олег Кипер сообщает в Telegram.

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"Есть повреждение энергетической инфраструктуры, в части Одессы нет электроснабжения", — отметил глава местной ОВА.

Он добавил, что в настоящее время все экстренные службы работают на месте.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала главы Одесской ОВА Олега Кипера
Скриншот сообщения из телеграмм-канала главы Одесской ОВА Олега Кипера

Напомним, что российские оккупанты в очередной раз атаковали южные области Украины ударными беспилотниками в ночь на 25 марта, в из-за чего в Одесской и Николаевской областях была объявлена воздушная тревога.

Также мы сообщали о взрывах в Одессе в результате этого обстрела.

Добавим, что военный аналитик и сопредседатель общественной инициативы "Правое дело" Дмитрий Снегирев назвал цель обстрелов Харькова и Одессы.

Одесса
взрыв
беспилотники
Одесская область
обстрелы
сфера энергетики
война в Украине
війна
Олег Кипер
атака

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