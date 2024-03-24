Дронова атака на Одещину — Братчук прокоментував мотив ворога

Речник УДА Сергій Братчук. Фото: Новини.LIVE

Нічна атака на Одеський регіон не була помстою росіян за знищення двох кораблів ЧМ РФ. Кожний обстріл готується заздалегідь та є продовженням терору мирного населення.

Про це етері національного телемарафону зазначив Речник УДА Сергій Братчук.

Читайте також:

Підготовка до атак

За словами військового, кожна ворожа атака потребує відповідного обслуговування та планування. На масовані обстріли росіяни витрачають більше, ніж один день. Саме тому такі обстріли не можуть бути відповіддю окупантів на успіхи України, а є спланованими від початку.

"Війна триває і Росія кожного дня намагається атакувати нашу державу. Вкотре хочу наголосити, що масовані ракетні удари або удари з використанням "шахедів" — це підготовленні атаки. Вони плануються не один день, тому що треба відповідне технічне обслуговування ракетоносіїв", — зазначив Сергій Братчук.

Тактика окупантів — терор

Військовий підкреслив, що росіяни продовжують концентрувати свої атаки на об'єктах цивільної та критичної інфраструктури населених пунктів України.

"Оці удари усі підготовленні, вони є продовженням терору. Ми бачимо, що спрямованість цих ударів — критична та цивільна інфраструктура. Власне те, чого ворог і не приховує", — зазначив Сергій Братчук.

Нагадаємо, що вночі проти 24 березня окупанти знову атакували Одеську область. На регіон ворог спрямував ударні дрони, внаслідок чого сталося влучання одного з них у припортовий об'єкт.

Також ми писали, що два великі десантні кораблі Чорноморського Флоту Росії у тимчасово окупованому Севастополі в Криму зазнали ураження від українських бійців. Йдеться про судна "Ямал" та "Азов".

Додамо, Сили оборони уразили важливий стратегічний об'єкт армії окупантів вчора, 23 березня. Йдеться про вузол зв'язку ЧМ РФ, який був елементом управління військами армії країни-терористки.