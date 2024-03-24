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Дронова атака на Одесчину — Братчук прокомментировал мотив врага

24 марта 2024 17:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Дронова атака на Одесчину — Братчук прокомментировал мотив врага
Спикер УДА Сергей Братчук. Фото: Новини.LIVE
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Ночная атака на Одесский регион не являлась местью россиян за уничтожение двух кораблей ЧМ РФ. Каждый обстрел готовится заранее и является продолжением террора мирного населения.

Об этом эфире национального телемарафона отметил Представитель УДА Сергей Братчук.

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Подготовка к атакам

По словам военного, каждая вражеская атака нуждается в соответствующем обслуживании и планировании. На массированные обстрелы россияне тратят больше одного дня. Именно поэтому такие обстрелы не могут быть ответом оккупантов на успехи Украины, а спланированы с самого начала.

"Война продолжается и Россия каждый день пытается атаковать наше государство. В который раз хочу подчеркнуть, что массированные ракетные удары или удары с использованием "шахедов" — это подготовительные атаки. Они планируются не один день, потому что нужно соответствующее техническое обслуживание ракетоносителей", — отметил Сергей Братчук.

Тактика окупантов - террор

Военный подчеркнул, что россияне продолжают концентрировать свои атаки на объектах гражданской и критической инфраструктуры населённых пунктов Украины.

"Эти удары все подготовлены, они продолжают террор. Мы видим, что направленность этих ударов — критическая и гражданская инфраструктура. Собственно то, чего враг и не скрывает", — отметил Сергей Братчук.

Напомним, что ночью против 24 марта кафиры снова атаковали Одесскую область. На регион враг направил ударные дроны, в результате чего произошло попадание одного из них в припортовый объект.

Также мы писали, что два больших десантных корабля Черноморского Флота России во временно оккупированном Севастополе в Крыму потерпели поражение от украинских бойцов. Речь идет о судах "Ямал" и "Азов".

Силы обороны поразили важный стратегический объект армии окупантов вчера, 23 марта. Речь идет об узле связи ЧМ РФ, который являлся элементом управления войсками армии страны-террористки.

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дрон Шахид-136

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