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Дроновий терор Одещини — які наслідки нічної атаки

24 березня 2024 10:45
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Дроновий терор Одещини — які наслідки нічної атаки
Шахеди у повітрі. Ілюстративне фото: Getty Images
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Вночі проти 24 березня окупанти знову атакували Одеську область. На регіон ворог спрямував ударні дрони, внаслідок чого сталося влучання одного з них в припортовий об'єкт.

Про це повідомляє пресслужба Сил оборони півдня України

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Ворог знов зосередив свої атаки по важливих для регіону об'єктах. Так, сьогодні вночі через влучання "шахеду" зазнала пошкоджень припортова інфраструктура.

 "Повернувся ворог і до терору Подунав'я. Влучанням завдано пошкоджень припортовій інфраструктурі", — зазначено у повідомленні.

Робота сил ППО

Бойова робота Сил протиповітряної оборони тривала майже всю ніч. На Одещині та Миколаївщині силами ППО було збито 3 ударних БпЛА.

Обстріли Одещини

Нагадаємо, у ніч проти 22 березня росіяни завдали масового удару по Україні. Під час атаки вони використовували ракети різного типу та дрони-камікадзе. Внаслідок удару в Одесі пошкоджено об’єкти енергетичної інфраструктури, через що довелося знову запровадили стабілізаційні відключення.

Також ми писали, що 15 березня балістичними ракетами була атакована Одеса, внаслідок чого загинула 21 людина, а 17 березня — ворог завдав схожого удару по Миколаєву, поціливши в одне місце два рази.  Такі сплановані удари можуть свідчити про те, що окупанти цілеспрямовано випускали снаряди для більшого ураження.

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Новини Одеси
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дрон Шахід-136
дрони
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