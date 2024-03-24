Дроновий терор Одещини — які наслідки нічної атаки
Вночі проти 24 березня окупанти знову атакували Одеську область. На регіон ворог спрямував ударні дрони, внаслідок чого сталося влучання одного з них в припортовий об'єкт.
Про це повідомляє пресслужба Сил оборони півдня України.
Наслідки атаки 24 березня
Ворог знов зосередив свої атаки по важливих для регіону об'єктах. Так, сьогодні вночі через влучання "шахеду" зазнала пошкоджень припортова інфраструктура.
"Повернувся ворог і до терору Подунав'я. Влучанням завдано пошкоджень припортовій інфраструктурі", — зазначено у повідомленні.
Робота сил ППО
Бойова робота Сил протиповітряної оборони тривала майже всю ніч. На Одещині та Миколаївщині силами ППО було збито 3 ударних БпЛА.
Обстріли Одещини
Нагадаємо, у ніч проти 22 березня росіяни завдали масового удару по Україні. Під час атаки вони використовували ракети різного типу та дрони-камікадзе. Внаслідок удару в Одесі пошкоджено об’єкти енергетичної інфраструктури, через що довелося знову запровадили стабілізаційні відключення.
Також ми писали, що 15 березня балістичними ракетами була атакована Одеса, внаслідок чого загинула 21 людина, а 17 березня — ворог завдав схожого удару по Миколаєву, поціливши в одне місце два рази. Такі сплановані удари можуть свідчити про те, що окупанти цілеспрямовано випускали снаряди для більшого ураження.
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